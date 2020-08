Augusto Insfrán, de la Asociación de Propietarios de Bares, mencionó a la radio 800 AM que aún están intentando entender el alcance de las medidas de la cuarentena social y que para ello hoy tendrán una reunión virtual con las autoridades de Salud, Trabajo y Hacienda para esclarecer los puntos.

"No pedimos subsidios, sino una consideración a nuestro trabajo porque la situación no está fácil. Que tomen una decisión luego de escucharnos. Nosotros como todos tenemos deudas, y las deudas no esperan lastimosamente", cuestionó.

El entrevistado dijo que trabajan en el 50% de la capacidad y lo que ahora hacen es perder menos dinero que antes. “Cubrimos personal, pero no podemos saldar las cuentas con proveedores y alquiler, por lo menos estamos pagando a los empleados”, aseguró.

En cuanto a los préstamos, mencionó que hasta marzo pudieron pagar sus cuentas a los bancos y que ahora les plantean refinanciar con intereses muy altos. “Será cavar más nuestra tumba porque no tenemos claro el panorama”, agregó.

BODEGAS TAMBIÉN LAMENTAN MEDIDA

Justo Romero, miembro de la Asociación de Bodegas del Paraguay (ABP), sostuvo que el más reciente anuncio del gobierno respecto a la restricción de venta de bebidas alcohólicas como parte de la “cuarentena social” es otro golpe para el sector que ya venía viéndose afectado.

“Hay una incertidumbre muy grande, realmente no están las reglas muy claras”, indicó ayer a ABC Cardinal.