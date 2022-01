La doctora Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, salió en defensa del exministro de Salud, Julio Mazzoleni, al argumentar que no cometió una mala gestión en la adquisición de las vacunas contra el Covid-19.

En entrevista con Radio 1000, la pediatra Ana Campuzano aseguró que no se puede atribuirse a la administración del exministro de Salud, Julio Mazzoleni, una mala gestión en cuanto a la adquisición de las vacunas contra el COVID-19.

La profesional recordó en ese sentido que hasta el 23 de diciembre de 2020 se encontraba vigente una ley que permitía que la adquisición de los biológicos se realice solo a través del Mecanismo Covax.

“Lo que pasa es que nosotros administramos nuestra memoria como se nos antoja (…) hasta el 23 de diciembre de 2020 no se pudo comprar ninguna vacuna que no fuera por el Mecanismo Covax, ese fue el problema de la disponibilidad de vacunas en el Paraguay, tenemos que tratar de vivir con memoria presente, no fingir olvido ni demencia”, argumentó.

A su parecer, la llegada tardía de las vacunas anticovid no fue error del Gobierno ni del Ministerio de Salud, sino que fue un problema supra gubernamental, del mecanismo Covax, el cual incumplió con su promesa.

Sin embargo, otras voces opositoras cuestionan que tanto el Ministerio de Salud como el Poder Ejecutivo tardaron en plantear la modificación de la Ley de Vacunas, y tampoco previeron un plan B, ya que apostaron todas las fichas directamente al mecanismo Covax, que finalmente terminó decepcionando por su inutilidad e incapacidad.

Recién cuando otros países comenzaron a hacer sus jugadas (negociar directamente con las farmacéuticas), nuestro país comenzó a hacer las gestiones para poder hacer lo mismo, pero ya era tarde. Si se gestionaban correctamente las vacunas anticovid, unas 10.000 muertes por Covid-19 se pudieron haber evitado, según las estimaciones.