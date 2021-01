El ministro de Salud, Julio Mazzoleni respaldó el regreso a las clases presenciales, sin embargo, indicó que seguirá el sistema híbrido de enseñanza (virtual y presencial). Manifestó que aquellos centros educativos que no se encuentren en condiciones para recibir estudiantes permanecerán cerrados.

En su habitual conferencia de prensa, el titular de Salud, Julio Mazzoleni indicó que los controles de las medidas sanitarias para las clases presenciales en los centros educativos se acordarán con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Se analizará incluso algunos casos particulares de establecimientos educativos porque varios tendrán muchos alumnos como otros tendrán poco”, expresó Mazzoleni, señalando que el protocolo sanitario para la vuelta a clases fue consensuado y adaptado a fin de reducir los riesgos de contagio.

Consultado sobre la vacunación al plantel docente antes del inicio de clases, el ministro respondió que el plan de vacunación nacional es claro respecto a qué población irá primeramente dirigida, especificando que los maestros integran el segundo grupo.

“Nuestra intención es que se vacunen lo antes posible pero eso está condicionado también por la llegada y la cantidad de dosis que llegarán”, afirmó y al mismo tiempo, recordó que las vacunas contra el COVID-19, las cantidades son limitadas en todos los países del mundo.

Cabe recordar que desde el MEC anunciaron que no proveerán los tapabocas a los estudiantes, pero sí distribuirán los insumos de bioseguridad. Sobre ese punto, el ministro manifestó que se estará analizando la situación e indicó que aquellos centros educativos que no se encuentren en condiciones de cumplir con las medidas sanitarias no serán habilitados.

“Seguimos trabajando para el retorno seguro a las aulas. La idea es entender que hay efectos catastróficos sobre nuestros niños y ellos sufren con mayor énfasis. La OMS dio un decidido apoyo para abrir totalmente las escuelas, pero nosotros optamos por un retorno gradual que estará determinado por el contexto”, puntualizó.