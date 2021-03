El senador Amado Florentín instó a las autoridades sanitarias a solucionar la falta del milazolam y el atracurio, porque estos fármacos están en falta ya hace dos meses y no es algo reciente. “Ya desde el 22 de enero que mis conocidos me comentan que van a Clorinda a comprar porque es más barato o deben adquirir de las farmacias que están al lado de los hospitales”, refirió.

El político recordó que la ley de emergencia sanitaria aprobada por el Congreso flexibiliza los procesos licitatorios, pero criticó que Salud Pública no la utiliza por temor o inutilidad. “Tengo la información de que no hay licitaciones abiertas para estos productos desde hace tiempo”, reveló.

El legislador indicó que el presidente Mario Abdo Benítez debe hacerse eco del clamor ciudadano y tomar cartas en el asunto, y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, debe dar un paso al costado por el bien del país.

“Se les brindó con exceso los mecanismos legales y no pueden venir hoy a decirnos que por falta de legislación no pueden comprar de una farmacia, no deben luego hacerlo si es que planifican sus compras. No se puede tapar con un dedo la inoperancia del ministro de Salud Pública y de su viceministro Julio Rolón, que sale a decir que hay falta de comunicación interna, tratando de justificar su inoperancia”, arremetió.