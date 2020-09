En entrevista con la radio Universo 970 AM y Canal GEN, el ministro Euclides Acevedo señaló que, de acuerdo a sus médicos, se encuentra en ostensible recuperación luego de haber pasado una semana no muy agradable tras ser internado por un cuadro de neumonía y dar positivo al Covid-19. “Cuando se confía en la ciencia y hay personal altamente competente, la enfermedad es derrotable”, señaló.

Si bien ya se mencionaba la posibilidad de que sea dado de alta, Acevedo refirió que los doctores aconsejan que por prudencia se quede un día más en el Hospital Rigoberto Caballero, porque “las condiciones laboratoriales no recomiendan aún el alta”. “Aunque estoy en óptimas condiciones”, acotó.

Por otra parte, ante la presencia aún de muchos incrédulos, el Secretario de Estado argumentó que la pandemia no es una duda, sino que es una certidumbre de consecuencias imprevisibles y no respeta edad, clase social, religión o club deportivo. “Hay que tomarlo en serio (al coronavirus) para reconstruir nuestra sociedad económica y cultural, no será lo mismo el antes y el después de la pandemia. Ijetu'u ko asunto. No es poca cosa”, remarcó.