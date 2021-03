El fiscal Juan Carlos Ruíz Díaz explicó a radio 730 AM que durante los cuatro días consecutivos de manifestación en el microcentro de Asunción, fueron detenidas alrededor de 20 personas

“Del grupo del viernes, puse a disposición del Juzgado y del grupo de ayer, ordené su libertad porque todavía no tengo los elementos, no me acercaron aún, es por eso que ordené la libertad de los mismos”, expresó.

El agente fiscal mencionó que el sábado pasado, la Policía de Eventos Deportivos envió al Ministerio Público las identidades de 15 personas aproximadamente, acusadas de ser miembros de barras bravas que causaron incidentes durante las protestas.

Ruíz Díaz dijo que todavía no cuenta con los testimonios de los agentes policiales, ni las imágenes solicitadas a la prensa y al sistema 911, para confirmar o descartar las conductas vandálicas de los detenidos. “Pido a los canales los videos y llamaré a los oficiales a que brinden sus testimonios sobre cuál fue la conducta de esas personas en ese momento”, enfatizó.

En consecuencia y por ese motivo, determinó que sean liberados y a su vez, señaló que continuarán con las investigaciones para reunir todos los elementos. Sobre ese punto, indicó que ya hizo la solicitud correspondiente y próximamente estaría convocando a los testigos a fin de identificar y acusar a los infiltrados en las manifestaciones.

“Estamos abocados a identificar a los infiltrados, algunos incluso ya fueron identificados. Pero seguimos buscando elementos certeros que nos ayuden”, puntualizó.