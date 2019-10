Este martes, una comitiva fiscal visitó la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sobre un caso de corrupción interna que está siendo investigado desde hace casi un mes.

En dicha institución pública existiría un esquema corrupto que solicita sumas de dinero para acelerar la adjudicación de tierras en el Chaco.

Tras estallar el escándalo, Horacio Torres, dispuso la interven­ción de la Dirección General de la Región Occidental.

El fiscal Leonardi Guerrero mencionó que está investigando una denuncia sobre posible cohecho pasivo agravado en torno a un inmueble en el Chaco. Indicó que se solicitó la suma de 20.000 dólares para avanzar con la titulación de un terreno tras una adjudicación.

El interviniente señaló que la denuncia ingresó en contra del gerente de Créditos del Indert, Carlos Soler, quien ayer renunció al cargo. “Estamos llevando documentación. Se incautaron celulares del gerente de la Región Occidental Chaco Enrique Gómez de la Fuente”, indicó.

Se cuenta con audios grabados mediante autorización judicial. No se menciona a Friedmann en la denuncia, de acuerdo con el agente del Ministerio Público.

TORRES INTENTA DESMARCARSE

Por su parte, Horacio Torres indicó a la prensa que se solicitaba dinero para tramitar documentos. “No se debe permitir cobrar nada”, acotó. Dijo que no confiaba en Soler, pero que lo mantenía en el cargo.

“Siempre les dije a los funcionarios que lo único que no admitiría en la institución, es la coima”, sostuvo y añadió que no tiene miedo de ser investigado.

EL DENUNCIANTE

El denunciante Albino Mendez indicó que ya tenía la adjudicación, pero que luego le anularon por lo que no pudo avanzar con la titulación de dos propiedades. La anulación llevó la firma de Torres y De la Fuente, según señaló.

“Me pidieron 25.000 dólares para restituirme la adjudicación y luego 100.000 dólares por la titulación de las dos propiedades, siendo yo ya había presentado todos los documentos necesarios con anterioridad”, dijo a la 730 AM. “No había razón para que me anularan, eso me sorprendió”, acotó.

“A Carlos Soler le entregué los cheques, decía que era para las personas con poder en el Indert. Él me exigía el pago, me presionaba porque también a él le presionaban de arriba”, lanzó.

El denunciante afirmó que en ningún momento se mencionó a Friedmann en las negociaciones, pero señaló que en las conversaciones de Soler y De la Fuente sí apareció el nombre del político guaireño.

La abogada de Mendez, Patricia Cabrera, señaló que el operativo de escucha telefónica se filtró y que por eso Carlos Soler fue a la Fiscalía a denunciar el caso, pero sin sospechar que sus llamadas estaban siendo monitoreadas desde hace un mes.