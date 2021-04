En contacto con Radio 1000, la abogada Carolina Arias anunció que apelará el arresto domiciliario otorgado a Florencia Noemí Romero, responsable del siniestro vial que tuvo el trágico desenlace en Fernando de la Mora cuando Natalia Godoy fue arrollada y asesinada mientras estaba esperando bus para ir a trabajar.

“Lo que me queda es apelar esta absurda resolución. No puede venir una magistrada interina a resolver esto sobre un trabajo arduo que se vino realizando”, dijo la profesional. También calificó como una “grave desidia” el hecho de que la fiscal interina, Sandra Fariña, no se haya presentado a la audiencia telemática llevada a cabo ayer, sin comunicar los motivos de su ausencia.

Arias rechazó el argumento dado por la jueza para fundamentar su decisión, tal como que no existiría peligro de fuga de la procesada. Al respecto, la abogada afirmó que hay testigos oculares del suceso que todavía no fueron convocados a declarar. “Hay un joven motociclista que dijo a la prensa que ella (la procesada) venía como Toreto (a altísima velocidad)”, agregó.

Así también denunció que una testigo fue llamada por “otra gente que no era la querella” para ofrecerle algo a cambio de su testimonio. “Una de las testigos, hace meses, fue llamada por otra gente que no era la querella, justamente, no sé, ofreciéndole algo. No le presté tanta atención a esa persona cuando eso, pero claro que hay peligro de obstrucción porque los testigos aún no fueron a declarar”, dijo.

Aseguró que desde el principio hubo trabas en la causa y refirió que Florencia fue a la cárcel por seis meses únicamente gracias a la presión ciudadana. “Acá es el poder contra gente humilde, así lastimosamente se maneja esto, me siento muy indignada porque reunieron todos los requisitos para que se dé esto”, acotó.

La abogada refirió que la familia de la procesada ahora busca atacar la velocidad. Un perito inicial consideró que la conductora ebria iba entre 80 y 100 km/h, mientras que el perito privado de los familiares de la imputada sostiene que solo circulaba entre 50 y 59 km/h. “Eso es algo ridículo porque se puede ver a simple vista en el video del accidente”, dijo y agregó que llamativamente la Fiscalía no hizo lugar a un pedido de aclaratoria hecha por ella ante estos dictámenes tan dispares.

Otro dato llamativo es que no se hizo el examen psicológico y psiquiátrico. “Son situaciones que fueron salteando y que ahora voy hilando. Inclusive al parecer solo estuvo en prisión en los papeles”, sostuvo.