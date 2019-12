Este martes se desarrolló el sexto día del novenario en honor a la Virgen de Caacupé. La misa matutina estuvo presidida por el monseñor Francisco Javier Pistilli, obispo de la Diócesis de Encarnación.

En el momento de la comunión, las cámaras de TV notaron la presencia de un hombre que no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto en medio de los demás feligreses. Al percatarse de ello, el propio obispo se acercó junto a él para consolarlo antes de regresar al altar.

La periodista Fátima Garay logró conversar con esta persona, de nombre Ever Torres, un pequeño productor de la localidad de Choré, departamento de San Pedro, que se dedica a la plantación de papa, sésamo y mandioca.

Durante la entrevista, el mismo contó que tuvo que juntar algunas monedas para viajar hasta la Villa Serrana y así participar de la celebración ya que no encontró otro mejor lugar para descargar todo el dolor y la frustración que tenía dentro, esto a consecuencia de las múltiples necesidades que debe afrontar a diario.

Según Torres, este año no le fue bien con la producción debido a que los bajos precios que se manejan en el mercado no le permiten mantener a toda su familia. Así también, comentó que los niños de su comunidad pasan hambre y muchas veces no tienen siquiera qué comer.

“Ndaiporâiete la situación porque sa’i la producción, ndaipori casi mba’eve, la reñotya ningo ndereme’êi, ndahepyi ha ndaipori peteî cosa concreto por parte del gobierno”, refirió a Telefuturo.

Él lloró desesperadamente durante la homilía y por eso @fatimagaray le preguntó qué le pasaba. Respondió q en Choré no tienen para comer. Conteniendo lágrimas pidió a Mario Abdo q paren los aumentos de salarios del Estado y q mire la realidad en el interior del país. Desgarrador. pic.twitter.com/ZWe9NROVSS — Patricia Vargas (@patriciavargasq) December 3, 2019

Igualmente, aseguró que “el único consuelo que tienen los pobres es ir a plaguearse junto a la Virgen de Caacupé” y que existe mucha gente que pasa hambre hacia el interior del país. “Heta ñande gente ivare’a campañape”.

El hombre desmintió los datos del Gobierno que hablan de una supuesta disminución en los números de pobreza y pidió a las autoridades que vayan a ver cuál es la realidad que viven.

“Maritope ha’e ikatuhaguaicha ojapomie las políticas públicas ha tomosarambivena la plata mboriahu apytepe, anina la Paraguaypente, anina la sueldonte ojehupi ha los demás katu oiko asy”, puntualizó el productor de Choré.