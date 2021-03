Una terrible situación están atravesando varias familias que tienen a sus seres queridos internados en los hospitales por Covid-19 al verse obligadas a tener que ingeniarse para comprar los medicamentos que nuevamente están en falta.

"Compré 10 ampollas de Atracurio y también me piden 20 ampollas de Midazolam. No me quieren aceptar solo el Atracurio porque dicen que tiene que ser ambos remedios juntos pero ya no tengo más dinero, necesito G. 800 mil solo para hoy", dijo entre lágrimas Eligia, quien tiene al padre de sus hijos internado hace 15 días en el IPS Ingavi.

La misma puso a disposición su número 0984642958 para recibir colaboración de la ciudadanía ante la falta de respuestas de las autoridades. “Cualquier ayuda es bienvenida”, rogó la ciudadana en entrevista con el canal Gen.

A su vez, Ada Samaniego, cuyo esposo está intubado hace 22 días, también mencionó al mismo medio que no están recibiendo medicamentos de parte de la previsional y que gracias a la ayuda de familiares, vecinos y amigos están pudiendo solventar los costos de la internación. “Mi marido aportó 25 años pero ahora no le dan medicamentos, ni un pedazo de algodón, todo estamos comprando, es muy desesperante”, cuestionó.

Otros entrevistados mencionaron que deben ir a San Antonio o incluso a Clorinda a comprar los fármacos, ya que en las farmacias que están en inmediaciones de Ingavi ofrecen a 200.000 guaraníes cada frasco, cuando en otros lugares se venden a 40.000 guaraníes.