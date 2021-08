La Dra. Celeste Rivarola, cirujana infantil, explicó sobre un tema bastante común a ser tenido en cuenta por los padres de bebés varones: la piel del prepucio.

“Recibimos muchos pacientes en el consultorio, como siempre comentamos a los padres que la piel del pene, llamada prepucio, nace pegada al glande, justamente para proteger de infecciones al niño. Entonces, inicialmente, no tenemos que decalotar (pelar), tocar, ni forzar esa piel. Si bien hay recién nacidos que pueden decalotarse inmediatamente, no pasa nada, pero hay muchos niños que no se pelan en el comienzo y muchos padres tienen sus dudas”, expresó.

Los especialistas coinciden en que anteriormente algunos pediatras y mismo las abuelas, decían que había que justamente pelar y eso hacía que se complique porque el niño siente dolor.

“Duele, sangra, se lastima y en el proceso natural, eso se cicatriza y a la larga, cuando nosotros recibimos al paciente que había sido forzado y ya cicatrizado, ahí sí cuesta mucho más decalotar llegado el momento”, explicó.

A TENER EN CUENTA

La fimosis fisiológica es la que se encuentra pegada y dura los primeros 3 o 4 años de vida aproximadamente.

“A los 4 años el 80% de los niños ya podrá decalotar su pene por lo menos parcialmente. Podrían quedar adherencias que son normales y luego, lo que produce la cabeza y el prepucio es una sustancia blanca que se llama esmegma, que ayuda a terminar de despegar el prepucio del glande. A los 12 años el 95% de los niños terminan de decalotar su pene”, Sin embargo, agregó que a los 12 años hay niños que no terminan de decalotar, pero eso no significa que se deba forzar o que es anormal.

“Existen indicaciones para hacer la circuncisión o tomar medidas en los pacientes niños que tienen algún tipo de inconveniente en su pene. Por ejemplo cuando presenta una fimosis patológica, eso significa que tiene una cicatriz muy profunda y que eso ya no se ve ni la cabeza, no se puede decatolar de ninguna manera, eso ya es una indicación de tomar una conducta quirúrgica”, afirmó la especialista.

INFECCIONES URINARIAS EN VARONES

Si existen antecedentes de infección urinaria en los varones, deben ser tenidos en cuenta para un control con los especialistas, ya que a diferencia de la mujer, que es más propensa a las infecciones urinarias sin que necesariamente revistan gravedad, la infección urinaria en el varón es motivo importante de atención.

“No es común que el varón tenga infección urinaria como en la nena. Una sola infección urinaria en el varón debe ser estudiada. Tiene que ir con el nefrólogo, con el pediatra, no solamente un tratamiento de urgencia, sino que debe ser tratado”, manifestó la cirujana infantil.

CONSEJOS

Para realizar la circuncisión, deben tenerse en cuenta algunos factores como por ejemplo, sin importar lo que se encuentre en los estudios de los riñones, el niño con antecedentes de infección urinaria debe realizarse la circuncisión.

Otra condición para realizar este procedimiento, es cuando se presenta la piel infectada, roja, inflamada o con secreciones del tipo pus, denominada balano postitis, que por lo general implica que la piel de esa zona está lastimada y se cicatrizará fuertemente y eso colabora para el cierre total.

“Hay que evitar que se cierre totalmente porque si eso sucede, el niño no podrá orinar bien, a veces se abulta la piel y después elimina el chorro (eso hace que sea propenso a tener infecciones urinarias), nuevas infecciones en la piel que generarían problemas a largo plazo en los riñones del niño”.

Otra situación que se puede presentar es la parafimosis, cuando se peló con fuerza y quedó expuesto, no se logró poner bien, eso es una urgencia.

“Los padres tienen que acercarse y nosotros le colocamos bien, le hacemos el tratamiento por un mes y al cumplir el mes, tomamos la decisión de realizar la circuncisión porque significa que está también lastimada la piel del pene”

La recomendación final y general es no tocar.

“Si se tiene alguna duda hay que consultar. Las únicas personas que pueden tocar el pene al niño son los padres con instrucciones del especialista o el pediatra. No tocar el pene incluso hasta los 3 años. No hay problemas si el niño orina bien, si no tiene infecciones, si no dice que le molesta, entonces no tocar”, puntualizó.