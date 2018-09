La intención del ministro de Salud de derogar un decreto en el que está establecido que un profesional químico farmacéutico esté al frente de la Dirección de Vigilancia Sanitaria no es compartida por el gremio de profesionales del área. En una reunión acompañada de manifestación solicitarán que se mantenga a un entendido en el área.

La Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay sentó postura con relación a la supuesta intención del ministro de Salud Julio Mazzoleni de derogar el decreto en el que se establece que un profesional farmacéutico esté al frente de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria.

El doctor Luis Báez, presidente del gremio afirmó que consideran un contrasentido que un profesional que no sea del área quede como responsable de la dependencia siendo que el profesional químico farmacéutico es un universitario formado en le conocimiento ampliado del medicamento desde su concepción de fórmula hasta la utilización en el paciente. “Va más allá porque ahora se incorporar la fármaco vigilancia que contempla las condiciones adversas no deseadas que el medicamento pueda tener en la población. Todo el circuito está amparado en una legislación que tiene que ver con la política nacional del medicamento donde se especifica que el químico farmacéutico es el que atiende esa área”, señaló en contacto con la 970 AM.

Recordó que luego de 10 días de solicitar una reunión con el ministro Mazzoleni finalmente el próximo miércoles tendrán una reunión en la que expondrán su disconformidad con la posibilidad de los cambios previstos.

“La legislación define el perfil y un decreto que nombra al doctor en farmacia y químico farmacéutico como responsable de administrar esa dirección, hay discrepancia con el ministro pero según se comenta quiere derogar el decreto y liberar esa dirección”, recalcó Báez.

Sostuvo que Vigilancia Sanitaria está conformada en un 99% por químicos farmacéuticos porque la dirección se encarga de todo lo referido a medicamentos, control, seguimiento en las farmacias e interacción con los profesionales.

Sobre la intención de derogar el decreto por parte de Mazzoleni, Báez afirmó que tal vez querría abrir la posibilidad de nombrar a otro profesional allegado que no es precisamente un entendido en la materia.

“Nuestra intención no es colisionar con el ministro y ese día de la reunión habrá un grupo apoyando nuestra postura habrá un grupo importante reclamando que no sea pisoteado ese decreto que no solo está amparado en la reglamentación nacional sino en dictámenes de la OPS y OMS”, puntualizó.