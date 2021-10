Hace una semana entró en vigencia el Sistema Integral de Gestión Registral Electrónica (e-SIGR), en la Dirección General de los Registros Públicos. Según informó la Corte Suprema de Justicia, el nuevo sistema tiene la capacidad de soportar todas las operaciones y actividades diarias realizadas en la institución, así como las que se realizan en forma remota usando una web, una app en forma móvil o mediante el servicio de Mesa de Entrada Digital, a fin de optimizar la gestión registral y dar mayor seguridad y transparencia tanto en el ámbito interno como externo.

Sin embargo, lo que prometió ser un mecanismo funcional y ágil, terminó siendo todo lo contrario. En la práctica no funciona la página de interacciones en línea, no se pueden consultar las contraseñas, no funciona la información de mesa de salida, no se puede cambiar la contraseña, no se migraron los datos de la anterior plataforma y los funcionarios no fueron capacitados para trabajar con el nuevo sistema.

La escribana Marta Narvaja, en entrevista con la radio 650 AM, comentó que los profesionales deben quedarse en la calle esperando que funcione el nuevo sistema implementado en Registros Públicos. Cuestionó que hace 23 años la directora de los Registros Públicos de la Corte Suprema de Justicia, Lourdes González, realiza estas medidas autoritarias y no brinda soluciones a los problemas que se acarrean hace tiempo en su institución, especialmente por la demora en los expedientes. Tan solo en la escribanía de Narvaja existen certificados que datan del mes de julio que aún no salen de la institución.

Pero no solo los escribanos se ven afectados por esta terrible situación, las Empresas Loteadoras e Inmobiliarias expusieron que, a causa de los excesivos retrasos en las gestiones públicas, la actividad económica está retenida pese a que existe un crecimiento importante en el rubro. Así también este inconveniente está frenando el desembolso de créditos hipotecarios por millonarios montos en el sistema financiero.

Registros Públicos genera duro impacto a la economía.



“El ticket te otorga una limitación de entradas y salidas de documentos eso importa en una suerte de que nosotros tengamos que sonsacar cuales son los documentos más importantes”.



Katia Ayala-Escribana#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/isM1DeCqo0 — La Caja Negra (@CajaNegraPy) October 13, 2021