El presidente de Copetrol, Blas Zapag, explicó por qué la caída del petróleo hoy no se traduce en la reducción del precio del combustible al consumidor final en Paraguay.

Cuando un emblema hace el pedido del producto, el proceso puede demorar hasta 75 días. Por ejemplo, un buque grande con 50 millones de litros llega a la Argentina, para lo cual barcazas paraguayas deben llegar hasta allá, trasladar la carga solicitada y traerla a nuestro país.

En tal sentido, el producto que hoy tiene en stock la empresa de Zapag corresponde a la adquisición hecha en enero y mientras los proveedores ya aguardan que se recojan nuevos buques, a nivel local no queda espacio, ya que los tanques siguen llenos de combustible que todavía no pudo venderse, debido a que el descenso de las ventas comenzó en marzo.

“La demanda cayó ya en marzo y ahora en abril estamos casi al 84 % de caída”, comentó Zapag en conversación con la 730 AM.

Esto se debe a la paralización de un amplio sector productivo que hoy dejó de utilizar combustible y con las restricciones vigentes, más las que se piensan que podrían mantenerse por mucho tiempo, las proyecciones apuntan a más caídas en mayo y junio.

“Los tanques y las barcazas están llenos, hay buques en Argentina que no podemos ir a buscar porque el producto que tenemos previsto que salga del tanque no salió” reiteró Zapag. Este fenómeno se da a nivel mundial y algunas refinerías ya no tienen forma de extraer petróleo para la producción de sus derivados.

Según Zapag existe un estancamiento total en el planeta entero y no hay una ecuación directa entre el petróleo y el precio de la nafta y del diesel.