El titular de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), Juan José Vidal, anunció que el servicio de transporte público al interior no será suspendido durante el fin de semana. Indicó que la medida se decidió tras la conversación con autoridades del Ministerio de Salud.

“Hablamos con la gente de Salud. Se hizo una evaluación el fin de semana pasado y no hubo ningún inconveniente, entonces no hay un motivo para suspender el servicio de transporte al interior”, expresó Juan José Vidal en contacto con 650 AM.

Manifestó que la Dinatran autorizó hasta un 50% de la capacidad de los colectivos ya que no llegan ni al 30% porque hay pocos pasajeros debido a la pandemia.

En ese orden explicó que dichas firmas de transportes, en su mayoría, trabajan a pérdidas. Incluso mencionó que varias de estas empresas no trabajan directamente, hecho que fue comunicado a la institución por lo que tomaron la decisión de no multarlos.

“Decidimos no multarlos cuando nos dicen que no pueden cubrir porque no les dan los costos”, contó.

Afirmó que, donde hay pelea es en la cantidad de pasajeros en buses de corta distancia porque en media y larga distancia no se superan los números permitidos, sostuvo.

Por otra parte, resaltó el alto acatamiento de las medidas sanitarias por parte de las empresas de transportes para evitar la propagación del coronavirus.

“Se respeta bastante el protocolo sanitario que establecimos para la reactivación del transporte”, destacó.

Funcionarios volverán a sus puestos

Vidal dijo que los dos funcionarios que dieron positivo al covid-19, fueron enviados a cumplir cuarentena obligatoria.

Informó que dicho aislamiento llegó a su fin y añadió que los dos pacientes dieron negativo al análisis, superando así al virus.

“Ya terminó nuestra cuarentena, y los funcionarios que habían dado positivo creo que hoy o mañana ya salen de alta. Tuvieron negativo en los dos resultados y gracias a Dios fue algo bastante controlado”, concluyó.