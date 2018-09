Mientras una manifestación contra Zacarías Irún se llevaba a cabo de manera pacífica en la Catedral de San Blas de Ciudad del Este, frente al retablo de Chiquitunga, otro grupo se trasladó hasta la residencia del legislador colorado, donde decidieron actuar con violencia.

Los participantes arrojaron “balitas” (canicas) a los guardias que custodiaban la casa y también contra los automóviles estacionados frente al domicilio.

Según denuncias de los que recibieron el ataque, el grupo que estuvo anoche generando desmadre, responde claramente al senador Paraguayo Cubas.

El senador Javier Zacarías Irún consideró que la gente tiene derecho a opinar, sin embargo, dijo que no se justifica ningún escrache en su contra, ya que no fue acusado por ninguna institución.

“Gracias a Dios hasta hoy no fui imputado, no fui acusado por ningún estamento del Estado, no hay ningún pedido de desafuero que afecta a mi persona para que haya une escrache, cuando no hay motivo creo que no se justifica”, afirmó.

Estas muestras de repudio se vienen realizando de manera casi diaria, sin embargo, esta es la primera vez que la movilización se torna más violenta.

Precisamente por esta seguidilla de manifestaciones se formuló una denuncia contra personas innominadas, pero con varias fotografías de los involucrados en las movilizaciones. También debido a esto se solicitó en la semana el envío de decenas de efectivos policiales para proteger la residencia.