Por mayoría de 37 a 26 votos, los diputados aceptaron el acta anterior, quedando firma no solo la expropiación, sino también la pensión graciable para Romerito.

“He advertido a este plenario pero no escuchan, no cometamos un nuevo error, voté en contra de este proyecto, me parece que lo único es dejar que vaya al Senado , no corresponde por motivos constitucionales”, manifestó la diputada Rocío Vallejo (PPQ) durante la sesión.

Por su parte, el presidente del Congreso, Blas Llano, adelantó que rechazarán ambos proyectos. “La mayoría de los senadores están en la misma posición. Yo voy a votar en contra”, declaró.

Por su parte, el diputado Pastor Vera Bejarano defendió la expropiación bajo el argumento de que la Estancia Alegría ya no genera fuentes de trabajo y por ello, puede utilizarse una porción del terreno para “instalar un asentamiento modelo”.