La fiscala Lorena Ledesma es quien presentó la acusación contra: Roberto Lezcano Martínez (Sub. Oficial Mayor), Francisco Antonio Díaz Ibarrola (Oficial Inspector), Cirilo González Carmona (Sub. Oficial Mayor), Marcial Florez Gauto (Sub. Oficial Inspector), Edgardo Daniel Acosta (Sub. Comisario), Darío Bernardo Pimienta Estigarribia (Oficial 1°), Hugo Cesar Ortiz (Oficial Inspector) y Osmar Eustaquio Zaracho (Sub. Oficial 1°) y los dos choferes José Manuel Sugo Dafonte y Joel Leiva Acosta.

El hecho se registró el 10 de mayo de 2017 en la localidad de San Juan Bautista, departamento de Misiones, donde agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron un camión de cargas que llevaba 8.621 kilos de marihuana. En el operativo se pudo constatar que el camión que llevaba la droga estaba siendo escoltado por agentes policiales quienes fueron también detenidos.

Según se pudo probar en el transcurso de la investigación los agentes policiales fueron los primeros en descubrir la droga dentro del camión de cargas, pero extorsionaron a los dos conductores. Les pidieron dinero, para dejarlos ir, pero les aseguraron que nadie más los iba a detener ya que ellos mismos iban a custodiar el camino.