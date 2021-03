Pese a ser un medicamento esencial para el tratamiento de pacientes intubados, Salud Pública no realizó ninguna compra vía licitación de Atracurio durante el año 2020 y la escasez de este costoso fármaco tuvo que ser resuelta por los familiares de pacientes graves.

Un solo llamado a licitación para la compra de sedante para pacientes intubados se tiene registro en el 2020 por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y pese a que se declaró desierto no se volvió a preparar otro proceso de adquisición.

El fármaco que debía adquirirse en esa licitación era el Atracurio, fármaco esencial para el tratamiento de pacientes intubados que estuvo en falta durante meses en los hospitales de contingencia.

Luego de varios meses de escasez y el pedido desesperado de familiares y profesionales de salud de los distintos hospitales de contingencia se realizaron compras directas, se distribuyó en cantidades insuficientes.

El Doctor Julio Rolón, exviceministro de Salud explicó que el llamado que se declaró desierto era para la compra de 300.000 ampollas de Atracurio.

“Realmente se hubieran hecho otros llamados, cuando no hubo oferentes y se decidió hacer el llamado tradicional. Hay un solo llamado en el 2020 y da la sensación de que no se hizo nada, lo que hay que hacer es corregir”, afirmó en contacto con la 730 AM.

Admitió que se realizaron compras directas y fueron distribuidas en forma discontinua y en cantidades insuficientes y explicó que la planificación de las compras se inicia desde las direcciones de los hosptitales en enlace con Insumos Estratégicos y es lo que se buscará fortalecer.

Rolón, que se quedará unas semanas más en el equipo de Salud Pública, adelantó que se harán compras de Argentina porque el Atracurio disponible en el mercado local no es suficiente y que se comprará de Cifarma todo lo que tenga en stock, según se decidió en una última reunión.