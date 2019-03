El peligro de derrumbe de gran parte de las instalaciones de un colegio capitalino derivó en un informe técnico que solicita el cierre de la institución debido a que requiere refacciones entre ellas el colapso del techo de las aulas, galerías y muralla perimetral. Los estudiantes se manifestaron diciendo no al cierre de la institución y exigen respuestas del MEC.

El Colegio General Andrés Rodríguez corre peligro de derrumbe por lo que se solicitó el desmonte y reconstrucción de las galerías, demolición del muro y la revisión total del complejo edilicio.

Esta situación motivó la movilización de los estudiantes que exigen la refacción del edificio pero no el cierre de la institución. Un grupo de estudiantes portando carteles solicitan que no los dejen sin aulas. “Queremos estudiar, no cierren nuestro colegio”, “No nos saquen el derecho a estudiar”, rezan algunas de las manifestaciones de los alumnos dirigidos a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Según el reporte de la arquitecta Silvina Fernández, existe la posibilidad de derrumbe de las galerías, colapso del techo de la biblioteca, techos de aulas, desmoronamiento de la muralla perimetral de 20 metros de largo y una pared que divide la librería con la sala de docentes.

Se solicitó la clausura del edificio que se encuentra dentro del predio de la Cuartel General del Comando del Ejército. “El Comando del Ejército no se responsabiliza civil ni penalmente por eventos que puedan ocurrir por inconvenientes en la infraestructura del colegio”, indica parte del dictamen jurídico sobre la situación de la institución educativa.