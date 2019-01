María José Cáceres y su esposo Oscar López están a cargo de Curricool, que ofrece el servicio de elaboración de currículum que permita al interesado mostrar una carta de presentación que resulte del agrado del empleador.

La emprendedora, en conversación telefónica con la 970 AM, mencionó que se encargan del diseño del documento y además realizan la asesoría de la persona que contrate sus servicios.

“Empezamos publicando un flyer y todo el mundo nos llamó”, contó sobre sus inicios. Añadió que en los meses de diciembre y enero reciben más solicitudes de los que desean renovar su hoja de vida con miras a buscar nuevos proyectos laborales.

Cáceres explicó que muchas veces las personas colocan informaciones innecesarias y que entonces la propuesta de Curricool es eliminar todos los datos que están demás. Para la elaboración del CV, solicitan datos básicos de las personas, estudian su perfil, definen sus aptitudes y preparan el diseño con alguna temática y color acorde al deseo del cliente. Todo el proceso se realiza de manera online.

“Tratamos de que el cliente entienda que hay cuestiones que ya no suman y se pueden obviar, como que no importa dónde hiciste tu curso de dactilografía, sino que el nivel de manejo de esa herramienta. Se suprime todo lo que no sume para el cliente”, remarcó.

Los interesados pueden contactar al 0981 150 447 o en las redes sociales.