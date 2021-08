Durante la jornada de este lunes, Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, mantuvo un encuentro con el presidente del Senado, Oscar “Cachito” Salomón, referente al proyecto de ley que fija el precio del flete.

Tras la reunión, el dirigente camionero comentó que el congresista le expuso el manejo del circuito legislativo y le indicó que se necesitan 11 firmas de los senadores para convocar a una sesión extraordinaria para analizar la propuesta. “Creemos que tenemos las firmas, tenemos el compromiso público”, dijo. Según citó, ya comprometieron su voto a favor los senadores Juan Afara, Salyn Buzarquis, Victor Ríos, “Pakova” Ledesma y los integrantes del Frente Guasu.

Zaracho sostuvo que hablarán con los políticos citados para que pidan la sesión extra y que entre mañana o el miércoles se trate la iniciativa que la semana pasada ya se aprobó en general pero falta estudiar en particular punto por punto.

“(Salomón) nos aclaró que hay posibilidades que se rechace (la propuesta que fija el precio del flete), pero de todos modos nosotros haremos nuestro lobby para que se apruebe”, subrayó el vocero de los camioneros movilizados.

En el caso de rechazarse la propuesta, el líder camionero indicó que analizarán con sus demás compañeros las siguientes medidas a adoptar. No obstante, aseguró que está confiado en que sí se aceptará. “Ojalá que mis compañeros no reaccionen mal (si se rechaza) porque no es ninguna indicación nuestra, pero no vemos por qué no aceptarían si aprobaron ya en general, no entendemos por qué cambiarían su voto de darse eso”, argumentó.

Según Zaracho, actualmente hay 3.000 camiones manifestándose distintos puntos del país y que hay 50 puntos con importante concurrencia. “En caravana están, queda bien en claro que no es un cierre”, expuso.