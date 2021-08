El exministro de Hacienda, Santiago Peña, indicó que el conflicto con los camioneros podría agravarse, ante la débil posición del Gobierno, específicamente del Poder Ejecutivo. A su parecer, no es necesaria una ley de fletes, sino más bien la formalización del sector transportista.

En entrevista con radio Universo y canal Gen, el exministro Santiago Peña recordó que en el 2016 intervino el sector público al recibir el reclamo de los camioneros, referente a la práctica de algunas empresas que pedían consignar dentro de la factura un monto mayor a lo que realmente recibían los transportistas.

El colorado cartista indicó que hasta un punto puede intervenir el Gobierno en un acuerdo entre partes del sector privado y que así lo hizo en aquel entonces. Es por ello que resaltó que ahora “una ley no va a resolver nada si el problema es estructural, vamos a tener una ley más que no se va a cumplir”.

Así también destacó que existen condimentos políticos en la protesta de los camioneros que buscan la ley de fletes. “No todos los gremios camioneros están en una agenda política, pero sí algunos, y existe una influencia de Sixto Pereira, de políticos que buscan sacar rédito político”, agregó.

En otro momento lamentó que no se cumple la ley del libre tránsito y no se dimensiona el tremendo daño que esto genera a la economía. “Hay una línea de debilidad del Gobierno, acomodando cada pedido que recibe, frente a un poder Ejecutivo sin firmeza. Esto no se va a resolver hasta que el Ejecutivo adopte medidas, vamos a ver cada vez más grupos que están pasando momentos difíciles, algunas demandas son válidas”, argumentó.

Dijo que personalmente no puede esperar nada del actual Gobierno, sino que solo aguardar que el conflicto se pueda resolver de la mejor manera. “No tengo esperanzas de que desde el Ejecutivo haya un cambio. Es una pena porque necesitamos una recuperación económica. Es hasta masoquista”, remarcó.

Sí reconoció que la propuesta más sensata es la realizada por Tributación. Anoche el viceministro Óscar Orué explicó que el camino a seguir para lograr avanzar sería la formalización, teniendo en cuenta que el 80% de los camioneros se mantiene en la informalidad, sin firmas de contratos.

Orué dijo que “hay intermediarios que no pagan lo que deben, ahí surgen inconvenientes”. Por eso se propone “hacer un censo y formalizar, este problema surge de la falta de formalización”.