La abogada Sara Parquet, defensora legal del senador colorado Óscar González Daher, aseguró que su cliente no renunciará a su banca porque no es lo que corresponde y adelantó que denunciará a los manifestantes que protagonizaron hechos vandálicos frente a su vivienda en Luque.

En entrevista con la radio 650 AM, la abogada Sara Parquet indicó que durante la noche del lunes se sumaron varias personas, a las que calificó de delincuentes, a la movilización ciudadana realizada desde hace varios días frente a la residencia de González Daher.

Argumentó que los primeros días de escraches fueron tolerables, pero lamentó que desde el fin de semana estos fueron intensificándose, pasando ya a ser actos vandálicos. Es así que resaltó que anoche, personas bien identificadas mediante grabaciones, llenaron la casa de bleque negro y comenzaron a explotar cebollones y 12 x 1, direccionados hacia la vivienda, ocasionando así que los ventanales queden hechos añicos y las puertas, rotas. A esto se suma un principio de incendio frente a la vivienda.

“Han sobrepasado todos los límites. Ante el peligro he solicitado a mi representado Oscar González Daher y su familia que salgan de su domicilio y así lo hicieron. También hicimos la denuncia ante la Comisaría y ahora llevaré el caso ante el fiscal de turno en Luque”, dijo.

Sostuvo que los autores son ciudadanos que cuentan con frondosos antecedentes y con órdenes de captura. “Ellos no tienen nada que ver con el grupo de manifestantes decentes que se presentó en la plaza en los demás días. Estos son delincuentes y vinieron a empañar a las personas decentes que hacen lo que creen que es correcto. Vinieron a destruir la manifestación que hacían las otras personas”, alegó.

Por otra parte, Parquet indicó que su cliente se sometió ante la justicia al momento de conocerse los audios filtrados por el caso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por lo que no corresponde que renuncie a su banca. “No está en sus planes. Yo le digo que no tiene por qué renunciar, él fue electo. La justicia es la que debe determinar si es culpable o no, y él está sometido al procedimiento. No tiene que renunciar porque solo hay personas que así lo quieren. Él está imputado pero no tiene sustentación por donde se lo mire”, refirió.

Además resaltó que asesoró a su defendido para que no traiga frente a su casa a sus seguidores, porque se buscaba incidentar para conseguir heridos y complicar su situación. “Me escuchó, se quedó callado, mirando lo que hacía esta gente”, dijo. “Ahora hablo porque esto pasó todos los límites”, puntualizó.