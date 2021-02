Benjamín Grassi, el conocido meteorólogo y profesor en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), tuiteó este lunes que los fenómenos meteorológicos como los de ayer serán la nueva constante en Paraguay. “Aprendamos a convivir con ellos a modo de evitar futuras tragedias. Tenemos que trabajar en políticas ambientales para la adaptación y mitigación del cambio climático”, indicó.

Consultado sobre las causas de este fenómeno, señaló a la radio 730 AM que guarda relación con los cambios de clima registrados a nivel mundial, por la acción de gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura de la tierra provocando el derretimiento de los hielos en los polos y en las zonas tropicales temperaturas más altas y precipitaciones más extendidas e intensas.

“Desencadenamos una furia climática y ya no sabemos cómo esto va a ir. Ya hemos hecho mucho daño al medio ambiente. Cada caso tiene su plazo, lo importante es que entendamos que esto no es un hecho aislado. Esto tendría que formar parte de nuestra realidad, hay que saber qué hacer para que no nos afecte”, refirió.

Sobre las medidas que deben implementarse, citó en charla con radio Ñanduti que debe verse la política contra la deforestación, disminuir el consumo de combustible fósil y que exista un sistema de clasificación en la recolección de la basura.

Así también, el experto instó a adaptar las construcciones, como por ejemplo que el pavimento utilizado sea el adecuado para la zona, y además poblar lugares que realmente sean seguros.