En charla con radio Ñanduti, Juan Ernesto Villamayor manifestó que hubo un cambio de status de su visa por parte del gobierno de los Estados Unidos, lo que le impediría el ingreso al territorio de ese país.

“Yo efectivamente recibí una nota de parte de la unidad consular, se me comunica que se alteraron las condiciones por información que recibieron, pero no me dicen el motivo. Son cuestiones soberanas internas”, indicó. “Me doy cuenta que hay una especulación política detrás de todo esto”, agregó.

A finales de abril o a inicios de mayo, Villamayor será recibido por el consulado norteamericano para explicarle los motivos de la cancelación de su visa. “Si la cancelación de mi visa es de por vida, no me habrían recomendado la audiencia con el Cónsul”, afirmó.

Por otro lado mencionó que este último viaje a Estados Unidos lo realizó con el fin de depositar las cenizas de su madre en Washington.