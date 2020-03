El Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud fue el ideólogo de ir en contra de las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adelantarse a las medidas tomadas por el resto del mundo antes de que los casos de COVID-19 aumenten en el país.

El 7 de marzo se confirmó el primer caso proveniente de Ecuador y luego el segundo de Argentina y ya con dos casos ingresados de sitios donde no estaba declarada la circulación comunitaria, la decisión estaba tomada y el equipo conformado por varios profesionales y expertos de Salud Pública se plantaron y elevaron la propuesta.

Y fue por decreto presidencial del 8 de marzo que se anunció la suspensión de las actividades de aglomeración de personas durante 15 días que establecía el cierre de instituciones educativas, se suspendieron eventos masivos como conciertos, reuniones, cines, teatro y toda actividad que aglomere personas.

“Sequera fue el cerebro de la medida, el maneja la cuestión epidemiológica, es un tipo joven y sabe y es uno de los grandes referentes técnicos que está trabajando en esto”, destacó el Doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios y Redes del Ministerio de Salud Pública.

El director de Vigilancia de la Salud también fue el que alertó sobre la última epidemia de dengue desde meses antes que inicie el aumento de casos y anunció que podría tratarse de unas de las peores de los últimos años y así fue y tuvo su pico en febrero para luego ir descendiendo en número de notificaciones.

“Nosotros lo apoyamos, fue una decisión de equipo. Me tocó una parte no muy agradable en una conferencia tripartita telefónica que hicimos entre el representante de la OPS en Paraguay y el número dos de la Asesoría para América de todo lo que tiene que ver con emergencias y desastres y se convirtió en un mano a mano entre el asesor regional y yo”, recordó Portillo en contacto con Cardinal AM.

El profesional recordó que tenían una postura frente a otra de la máxima instancia mundial que recomendaba otra cosa.

“Unos minutos después se tomó la decisión y se actuó en consecuencia y como se dice ‘es fácil hablar con el diario del lunes en la mano’ porque luego vino la declaración de pandemia”, señaló.

Lo que la máxima instancia decía era que Paraguay no tenía documentada la circulación comunitaria viral y era el elemento que faltaba para aislar a la población. “Era una justificación técnica que teníamos en contra pero tampoco había forma de descartar que hay circulación”, recordó.

Sequera puso énfasis en que no se podía decir que no había circulación si ya teníamos pacientes de donde supuestamente no había circulación viral.

“Fue la piedra angular de nuestra decisión ubicados en nuestra realidad y el representante de la OPS nos reconoció y dijo que somos los que conocemos el escenario local”, puntualizó.

Víctor Guillermo Sequera Buzarquis es un médico epidemiólogo de 40 años y lleva una amplia trayectoria en el campo de la medicina tanto en el país como en España. Es docente, investigador formado en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y cuenta con un doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad de Barcelona, España, una Maestría por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, también realizó un Máster en Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España y sendas especializaciones en varias áreas de la medicina.