A través de las redes sociales se viralizó un posteo de la cuenta de la joven Lizza Candia, quien es precandidata a la Intendencia de San Pedro de Ycuamandyyu por un movimiento independiente.

En su escrito brinda su número telefónico para que se contacten con ella si se tiene conocimiento de alguna persona que requiere internación en UTI. “No es esperar a que alguien fallezca para moverse, pero sinceramente no sabía que estaban buscando terapia. Por favor, amigos, vecinos, si saben de alguien, me avisan urgente”, reza su publicación pese a que la misma no es médica ni funcionaria de Salud Pública.

Uno de los tantos que salió al paso fue el doctor Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria. “Los Oportunistas Políticos me da cosaaaa”, tuiteó. En respuesta los demás usuarios incluso consultaron sobre si no ameritaría una denuncia por la politización de las camas de UTI en este momento tan crítico.

SITUACIÓN EN SAN PEDRO

El director de la II Región Sanitaria, Ricardo Brasett, explicó el miércoles pasado que en el departamento de San Pedro hay un aumento sostenido de casos del COVID-19. Destacó que el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray es el centro asistencial de referencia de la zona y cuenta con cuatro camas de terapia intensiva pero polivalente.

“En el Hospital de Santa Rosa del Aguaray contamos con 89 camas. Habilitamos una zona respiratoria porque trabajamos como polivalente y respiratorio, es nuestro hospital de alta complejidad y es de referencia a nivel de la II Región Sanitaria”, dijo el director en comunicación con Universo 970 AM.

Sostuvo que en el centro asistencial reciben pacientes de todo del departamento de San Pedro e incluso de Concepción, Amambay y Canindeyú y las cuatros camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas actualmente, pero por pacientes polivalentes.

“No podemos negar que existe necesidad de insumos y medicamentos. Estamos colapsados por pacientes internados con cuadro de COVID-19. Nosotros trasladamos un promedio de 10 a 15 pacientes al mes. Tenemos respiradores para estabilizar los pacientes críticos y luego buscar las terapias para los trasladados”, agregó el director.