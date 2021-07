Un ambiente caldeado se vivió este miércoles durante el tratamiento en la Cámara Baja del informe de la Contraloría General de la República referente a la deuda ilegal de 4000 millones de dólares detectada en Itaipú Binacional en perjuicio del Paraguay y a favor del Brasil, en complicidad con las entonces autoridades paraguayas de la institución, durante los años 1985 a 1997, a excepción del año 1991.

Durante el debate hubo quienes cuestionaron la gestión de los colorados al frente de Itaipú, mientras que otros resaltaron que fue un contralor colorado el que destapó justamente la irregularidad.

Fue la diputada liberal Celeste Amarilla quien aprovechó el momento para responsabilizar al Partido Colorado por “el robo y traición a la Patria”, ante la deuda espuria de la binacional. En medio de los entredichos saltó el diputado colorado Roberto González, quien despotricó contra su colega al pretender instalar un discurso de “odio visceral y electoralista”.

“Aborrezco a quienes vienen con tantas mentiras. Aborrezco a las putitas con escapulario pero respeto más a putitas revoloteando sus carteras en una esquina”, parafraseó el legislador para desacreditar las críticas de la congresista. “Acá cualquiera se presenta como la Virgen María o como lo más honesto del Paraguay”, agregó.

#LoQueEstaPasando en la |



Candente sesión en la Cámara Baja, el Dip. Roberto González, trató de “putitas con escapulario” a quienes critican a la #ANR



Video @lacostasoy #780AM pic.twitter.com/KfXuSRl2uq — Radio 780 AM (@780AM) July 21, 2021

Inmediatamente, al sentirse aludida, Celeste Amarrilla hizo uso de palabra y en medio de su defensa atacó a otras mujeres. “Al colega González le digo que putitas con escapulario deben ser sus hijas, su esposa y sus amantes, a mí no me va a tratar de puta nadie porque nunca di motivos para que se toque mi prestigio”, replicó. “No he dado motivos a este coloradito de cuarta que tiene a todos sus parientes en Itaipú y que viene a hacer defensa de un partido corrupto y prescripto”, dijo además.

“Estas bestias no saben cómo responder y atacan a las mujeres. Nosotras tenemos el derecho de ser putas si queremos y no va a ser este ladrón el que venga a juzgar quién es puta y quién no, quién se cree. No sé si le voy a demandar porque no quiero la plata que robó desde que comenzó a hacer política y que sus parientes roban en Itaipú hasta ahora. Solo le quiero recordar que las putas son sus amantes, que las putas son las que se acuestan con él por ser diputado, que yo soy una señora de quien no puede hablar así”, agregó en otro momento la liberal.

Por su parte la diputada Kattya González (Encuentro Nacional) indicó que el político podía no estar de acuerdo en la posición de sus colegas mujeres, pero que de ninguna manera puede pretender burlarse desde un sitio de supuesta superioridad. Le recordó además que la ley 5777 condena toda forma de violencia contra la mujer. “Al expresarse así también ofende a sus hijas, que trabajan en Itaipú y su esposa que seguro que también trabaja en Itaipú”, refirió.

“Espero que las paraguayas podamos administrar disculpas. Las mujeres que hoy ocupamos espacios de decisión, llegamos porque somos trabajadoras. No estamos aquí porque hemos tenido algún concepto como el que tiene el compañero”, expuso la cartista Cristina Villalba.

La colorada oficialista Jazmín Narvaez también coincidió que se descarrilló el discurso de su colega Roberto González, pero también criticó que su congénere Celeste Amarrilla haya tiroteado contra otras mujeres en su defensa. “Me indigna la expresión de putas con escapulario”, lanzó y pidió no volver a utilizarla.

A su vez, la diputada Rocío Abed de Zacarías (ANR) pidió dejarse de “joder” con este tipo de discusiones y se solidarizó con las prostitutas, amantes y esposas denigradas en medio de discusión entre los diputados.

Finalmente, el diputado Roberto González se vio forzado a pedir disculpas y justificó su “desliz” señalando que le enervó que atacaran a su partido político. “Presento mi disculpa a todas las mujeres, fue un desliz en mi desarrollo discursivo”, dijo de manera escueta.