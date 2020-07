La representante del Ministerio Público decidió recurrir a una nueva acción judicial a fin de que las dos representantes de la empresa Insumos Médicos S.A. (IMEDIC) puedan comparecer ante la justicia.

Patricia Ferreira y Nidia Godoy Ojeda cuentan con una orden de detención en su contra que había sido emitida el 9 de junio pasado, la cual fue reiterada nuevamente por los fiscales intervinientes.

Cabe recordar que ambas mujeres están imputadas por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, esto en el marco de la causa de importación no autorizada de fármacos procedentes de la India. En este caso, se habrían utilizado documentos falsificados con el fin de obtener los permisos requeridos para importar y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control.

La Fiscalía había solicitado medidas de prisión preventiva para Ferreira y Godoy, aunque ambas no llegaron a presentarse ante las autoridades competentes.

Patricia Ferreira había presentado una recusación contra el agente fiscal Marcelo Pecci a fin de apartarlo de la causa, pero finalmente el mismo fue confirmado por la Fiscal General del Estado para seguir interviniendo en la investigación.