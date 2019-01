La movilización se realizó alrededor de las 21:30 en Fernando de la Mora, zona Sur, donde empleados de la firma Zayr exigieron el cobro de sus salarios atrasados a la licenciada Brenda Delgadillo, coordinadora de administración financiera del Ministerio de Salud.

“Según nos dijeron, es ella la que está atajando todo, desde el mes de septiembre no estamos cobrando”, comentó a la 650 AM Estela Ojeda y detalló que son alrededor de 110 las personas que no cobran.

La empresa Zayr ya no presta servicios para el Hospital Nacional, pues otra firma fue adjudicada, sin embargo, el Ministerio de Hacienda no liberó los fondos y por lo tanto no se pudo cumplir con el pago.

Más de 2.000 millones de guaraníes adeuda la cartera sanitaria a la empresa tercerizada, que por ello no paga a sus empleados.