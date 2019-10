Enrique Falco Iriondo, abogado uruguayo contratado por el Paraguay, dijo estar afectado por el fallo de la justicia de su país, que concedió el refugio y la libertad a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes luego abandonaron Uruguay y fueron a Finlandia mediante un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que les permite el tránsito libre hasta su destino.

“El lunes (7 de octubre) me notifican el fallo vía mail, no es que me llaman. Por eso recién me entero el día de ayer (martes 8 de octubre), ese mismo día supe que se fueron a Finlandia”, dijo en entrevista con la radio 730 AM.

El letrado comunicó este fallo al embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, en la noche del martes, cuando los prófugos ya habían tomado su vuelo rumbo al país europeo.

Consultado por qué no hizo un monitoreo permanente del caso, respondió: “yo nunca estoy pendiente todas las horas, no estoy con el correo todo el día abierto. Todos los días abro mi correo para contestar alguna demanda”.

El abogado extranjero justificó además que fue contratado para trabajar en el proceso de extradición de los prófugos y que a eso se sumó luego el pedido que hicieron para obtener el estatus de refugiados. En esta segunda causa, la jueza encargada consideró que el Estado paraguayo no era parte del proceso, según alegó.

El embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, indicó que Falco Iriondo cobrará 3.000 dólares por su gestión en el vecino país y que fue elegido a recomendación suya. Así también, otro abogado del mismo bufete percibirá la misma suma de dinero, sumando así ambos 6.000 dólares.