Los expertos en Derecho coinciden en que no se justifica la actuación policial durante una barrera de control, la cual terminó con un niño baleado luego de que su padre decidiera retornar para no cruzarse con los agentes policiales.

La abogada y socióloga Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, argumentó que fue incorrecto el procedimiento policial durante una barrera instalada en San Lorenzo, que prosiguió con una persecución a un vehículo hasta la ciudad de Luque.

“Los comentarios apuntan al padre como responsable, no tienen en cuenta que los disparos intimidatorios están entre las conductas prohibidas en el manual de uso de la fuerza de la Policía. La vida de ellos ni terceros estaba en peligro. El padre fue irresponsable y el policía criminal”, tuiteó.

En charla con HOY, la experta mencionó que los disparos de advertencias están expresamente prohibidos en el manual aprobado por la Comandancia de la Policía, ya que estos ponen en riesgo la integridad de las personas. Sí los agentes pueden hacer uso de la fuerza legal, en la medida en que su vida o la de terceros estén en peligro.

Vargas indicó que en este caso no se puede presumir que haya existido algún riesgo porque no hubo siquiera intercambio de disparos. “La gente critica al padre, pero hay un descrédito y temor hacia estas barreras. El señor al parecer ni cruzó el control policial, sino más bien desvió. Por experiencia ayudando a las víctimas, sé que siempre hay un temor al pasar por las barreras, no es un miedo subjetivo, tenemos muchísimos casos conocidos de abusos policiales que terminan en la nada y con esto se empoderan los uniformados al no haber sanciones”, argumentó.

A su parecer desde el Gobierno se deben establecer reglas claras para las barreras policiales. “Sabemos en este estado policial por la cuarentena, hacen uso de la fuerza, exigen sumas de dinero o modifican las actas policiales. La Policía tiene carta blanca. No hay credibilidad y se tiene miedo”, puntualizó.

A su vez, el abogado José Casañas Levi esgrimió que el padre que evitó la barrera policial, al retomar su camino y desviar así su trayecto, no cometió ningún ilícito al hacerlo. En tanto que coincidió en que no estaba legalmente justificada la conducta de los policías al disparar contra el vehículo que estaba en marcha.

Ricardo Riquelme iba a bordo de su vehículo con su esposa y sus hijos, una beba de tres meses y un varón de seis años. Estaban volviendo de una consulta médica. A la altura de la zona de Yvera, San Lorenzo, vio a lo lejos un control policial. Para no perder tiempo o para que los policías no quieran coimear, según alegó el conductor, optó por desviar su trayecto.

En ese momento, de acuerdo con el relato del padre, una patrullera les hizo juego de luces para que detenga la marcha y luego los embistió. Argumentó que del susto no se detuvo y también porque los uniformados comenzaron a disparar.

Los policías “dispararon a matar”, según la víctima, pese a que no hubo intercambio de balas. El auto recibió seis impactos y uno llegó hasta el niño de 6 años que estaba sentado atrás.

El padre, quien detuvo finalmente la marcha en la ciudad de Luque, denunció que los agentes no auxiliaron a su hijo herido, sino que solo se encargaron de tratarlo como un criminal.

La Fiscalía anunció que ya está investigando este caso de gatillo fácil.