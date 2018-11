Arnaldo Giuzzio, titular de la Senad, dijo que no se descarta que el asesinato Laura Casuso, abogada del narco Jarvis Pavao, haya sido un acto de quema de archivo o venganza.

"No se puede dejar de atender que efectivamente esta señora tenía un vínculo con líderes y cabezas del narcotráfico. En algún momento eso tiene que materializarse. Un desliz o un mal acompañamiento legal puede interpretarse como una traición y tiene su costo en esta materia”, esgrimió.

Durante la charla con la radio 970 AM, la autoridad antidrogas no descartó que sea una quema de archivo realizado por las organizaciones criminales. “Esta señora sabía mucho, tenía conocimiento íntimo, interno y particular del manejo de Jarvis Pavâo y de Marcelo alias Piloto”, resaltó.

El ministro deseó que no se realicen más actos de homicidios por venganza, aunque es histórico que es la forma que actúa el crimen organizado. Por lo tanto, la Senad y los demás organismos de seguridad trabajarán para poder garantizar seguridad en la zona.

Por otra parte, confirmó a la 730 AM que el presidente de la República Mario Abdo está al tanto de los audios donde Casuso involucra a políticos y algunos policías, como el comisario Abel Cañete, en nexos delictivos con narcotraficantes (cita a uno apodado como “Minotauro”).

Hoy dicho medio divulgó los audios que envió la abogada a una periodista.