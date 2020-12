Este es el año de las pequeñas victorias y no de las metas, por lo general, materiales. La pandemia, el encierro y las pérdidas vinieron a cambiar todo y pusieron a prueba la capacidad de adaptarse y ser flexibles. La Doctora Alex Vuyk recomienda darse una mirada de afuera para adentro y viceversa.

El 2020 es un año marcado por las pérdidas, el cansancio, los miedos y la desesperanza y en medio de todo esto toca hacer un balance que no será parecido a ningún otro tras haber sobrellevado esta pandemia por coronavirus, que al principio obligó al confinamiento mientras era incierto a qué uno debía enfrentarse.

“Este es un año que como nunca importan las pequeñas victorias y al hacer el balance normalmente damos por sentado cosas y la pandemia hizo que hoy no las demos por sentado como pasar con los seres queridos, tener un plato de comida en la mesa, tener un techo, tener salud, poder jugar afuera o disfrutar un día de sol, suena muy cliché pero de verdad son cosas que no vemos en el día a día y hay que meterlas en la ecuación porque es un año que cambió todo”, afirmó a HOY la Doctora Alex Vuyk, investigadora y docente.

Lo importante al concluir este año es darse una mirada de afuera para adentro y de adentro para afuera y no solo pensar en metas materiales como tener una casa o aumentar los ceros a los ahorros.

Vuyk citó como ejemplo que si este año fue tan duro al punto de costar poner un plato de comida en la mesa o por perder el trabajo entonces, el balance puede incluir que no se bajó los brazos, no se paró y se hizo lo posible para que ese plato de comida no falte en la mesa.

“El balance entonces puede ser ‘soy guapísima, todos los días me levanté y seguí intentando’ son pequeños balances en un año como este”, puntualizó. Otra cuestión importante de incluir en el balance y que por lo general no forma parte de una meta personal es la adaptabilidad y flexibilidad que se tuvo este año.

“Cuánto pudimos adaptarnos a los cambios, cuánto pudimos ser flexibles con las metas que no se iban a poder cumplir y cómo nos adaptamos a eso, cuánto me costó cambiar mi conducta para adecuarme a lo que la vida me pide hoy, los cambios en el trabajo, la organización de la casa, tener que ponerse tapabocas todos los días al salir, lavarse las manos, cuánto incorporé eso en mi día a día y de cuanto incorporé qué tengo pendiente por mejorar”, ejemplificó la profesional.

Vuyk señaló que como el ser humano no es perfecto se puede valorar la forma en que se decidió incorporar los hábitos de cuidado para evitar contagios y es por eso que este es un año que enfrentó la idea o creencia de que lo material solo va por cosas costosas.

“Si tenía la meta de volverme multimillonario no fue posible este año y no por eso es un año perdido, mucha gente pospuso proyectos, planes bien elaborados y con la pandemia no fue posible y el éxito hoy es adaptarse a ese cambio de planes porque si no se pudo este año en algún momento se podrá y ahí entra la flexibilidad para saber posponer en el momento adecuado, agregó.

La profesional ve que este año generó mucho cansancio en la gente, hay muchas personas agotadas en la recta final y también están las que creen que el 31 de diciembre termina todo el tema del virus y no es así.

“La gente que creía que el covid acababa el 31 lentamente se da cuenta que no es así, porque la gente se está cuidando menos y contagiando más entonces no sabemos cuándo acaba esto por eso en la vida tenemos que adaptarnos a lo que nos toca y seguir adelante”, recomendó.

De dónde sacar fuerzas?

En el caso de la gente que la pasó y la sigue pasando muy mal es tomarse un tiempo para hacer el duelo de las pérdidas sufridas. “Los humanos necesitamos un tiempo de duelo y después levantarnos y salir adelante, presionarle a alguien para que rápido vea el lado positivo de las cosas no suele funcionar”, señaló.

La desesperanza también estuvo presente este año quedando poca esperanza en el futuro entonces es un buen momento para agarrarse de la curiosidad y preguntarse ¿qué pasará mañana? ¿podrá mejorar todo?

“Muchas veces a partir de la curiosidad puede empezar a fluir algo, inclusive construir esperanza porque lo importante es vivir una vida valiosa para cada persona y si la desesperanza es muy fuerte es una mala señal y hay que buscar ayuda profesional”, sugirió Vuyk.

Destacó que este fue el año en el que se buscó mucha ayuda de Salud Mental y el hecho de que muchos profesionales se pasaron a la atención telefónica o por videollamada permitió que mucha gente acceda a una consulta y también evidenció que a nivel de salud mental se necesitan muchos más servicios porque es insuficiente.

Niños, niñas y adolescentes fueron los más afectados

Uno de los grupos más afectados durante el encierro en la pandemia fueron los niños, niñas y adolescentes porque ellos socializando aprenden en la vida y este año fue totalmente limitado. “Es como que se les quitó su pequeño laboratorio de la vida entonces les urge jugar mucho, estar afuera, es importante jugar con ellos, no se recupera el tiempo perdido pero se puede mitigar los efectos”, señaló Vuyk.

Por ello, es importante que participen de actividades de recreación siempre con su grupo y no exponerlos muy abiertamente. “En este momento no estamos en una situación para elegir lo que nos parece mejor sino dónde se pierde la menor cantidad de cosas entonces por eso no hay una situación ideal cuando se considera donde hay menor riesgo, es muy difícil y se debe seguir haciendo un esfuerzo”, planteó.