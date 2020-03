Los síntomas del coronavirus pueden aparecer entre el día uno y 12 después de la exposición al virus y las manifestaciones comunes de la enfermedad son goteo nasal, tos y dolor de garganta y ya los graves aparecen con fiebre alta, neumonía e insuficiencia respiratoria aguda.

Estos casos pueden necesitar oxígeno suplementario y ventilación mecánica y es la dificultad respiratoria lo que podría diferenciar al coronavirus de una gripe tipo influenza.

Las personas más vulnerables a enfermarse gravemente son loas adultos mayores de 60 años y las que presentan alguna enfermedad de preexistente como diabetes o cardiopatías.

La transmisión se de por contacto cercano con una persona infectada, a través de personas infectadas al toser o estornudar o al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Hasta el momento, no hay vacuna ni tratamiento específico, solo tratamiento de los síntomas

LO QUE NECESITÁS SABER

Prevención

1. Informate a través de fuentes oficiales.

2. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o usá un gel a base de alcohol.

3. Cubrite la boca con el antebrazo cuando tosés o estornudás, no lo hagas tapándote con las manos.

4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpiá y desinfectá los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 911 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.