Lourdes Medina contó a Gen y Universo 970 AM que su padre está internado desde hace 10 días en el centro asistencial y que hasta la fecha ya gastaron una importante cantidad de dinero.

“Si viene algo de medicamento es para callarle a la gente porque todo el tiempo estamos comprando y nos piden 20 a 30 ampollas de distintos insumos que son bastantes caros y uno debe rebuscarse para conseguir. Hasta ahora ya gastamos más de 3 millones y conseguimos el dinero mediante polladas, rifas y donaciones, así me mantengo acá con mis hermanas porque ya nos quedamos sin nada”, contó.

La mujer lamentó que las farmacias aprovechan la situación y venden los medicamentos a un precio bastante elevado. “Una noche casi me volví loca porque me pidieron que compre 30 ampollas de Midazolam y Atracurio, no tenía el dinero y les dije. No entiendo cómo no hay siendo que fueron tantos años de aporte de los asegurados y no hay medicamentos es el colmo, qué hacen con la plata”, cuestionó.

Finalmente, Lourdes contó que su padre está intubado en cuidados intensivos, y según le mencionaron los médicos, continuará por 10 días más aproximadamente. “De acá a 10 días no sabemos lo que va a pasar, y es injusto porque deberemos continuar comprando medicamentos y las farmacias abusan con los precios de los remedios”, lamentó.

Por su parte, Cristina Alcaraz relató que desde el domingo están por el hospital debido a que su madre presentó complicaciones a causa del Covid-19.

“Ella está intubada desde el miércoles, los doctores hacen todo lo posible aquí pero sabemos que esto es un sistema ya estructurado y que va a continuar así. No hay medicamentos, si no tenés dinero aquí, tu paciente se muere. Uno debe tener aproximadamente por día G. 1 millón para los remedios porque no hay. Todos entramos en desesperación y miedo cuando un personal de blanco sale y menciona el nombre de tu paciente porque no sabes con qué te vas a encontrar”, afirmó.