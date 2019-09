Se cumplieron 15 días de la muerte del niño Renato y su abuela, Rosa Angulo aseguró que la búsqueda de justicia la emprendió la familia para que la gente sepa la verdad sobre lo que pasó el pasado 20 de agosto en la sala de Urgencias del sanatorio Migone. Su nieto entró con fiebre y ya no salió con vida.

“Renato entró al sanatorio con fiebre y nos metimos en un mundo que jamás pensamos que nos tocaría, es muy doloroso, caminamos día a día y es difícil y cada minuto que vivimos es uno más. Estamos muy fuertes, hay una mamá, un papá, abuelos, tíos y primitos y un hermanito de 5 años que son los pilares”, afirmó la abuela en el programa Residentas.

Rosa recordó que Renato era muy apegado a ella, que ella se considera una súper abuela con sus otros nietos pero con él la conexión era increíble, pasaban muchas horas juntos y compartieron muchos momentos.

Relató el día que fueron al sanatorio y Renato llegó con fiebre de 39.3º, se realizó un baño templado y fue medicado, lo dejó estabilizado y se retiró del lugar quedando con el chico la mamá y la niñera.

Luego llegó el mensaje de su hija al grupo de WhatsApp de la familia en el que explicaba que Renato tendría el alta cerca de las 15:00 y luego llegó otro en el que comunicó que el niño convulsionó.

La abuela aclaró que todo el tiempo que estuvieron antes de la convulsión, el paciente fue atendido y lo peor vino después cuando no recibió la atención necesaria cuando lo necesitó ni profesional ni en insumos.

“La fiscalía ya tiene las imágenes y hay incoherencias, hay cosas que dicen que van contando por minuto y si se ve la cámara no concuerda. Si tanto quieren esclarecer y llegar a la verdad ellos debieron haber llamado a la fiscalía, nosotros estábamos en shock y hay muchos casos similares y las historias se repiten: la ausencia de personal capacitado y la falta de insumos”, resumió Rosa.

“Buscamos justicia, que se sepa la verdad y cuando la gente sepa lo que pasó y que nosotros ya sabemos vamos a tener paz. Estamos con mucho dolor, tenemos un camino largo todavía y no pensamos decaer, a mí no me a tumbar nadie, voy a seguir firme, tengo mucho que darle a Renato, esa es mi mayor demostración de amor porque Renato ya no está, no lo vamos a recuperar y tengo un vacío muy grande”, puntualizó.

Entre los momentos duros por lo que pasó desde entonces la familia, contó que el hermano mayor de Renato quería subir un ascensor hasta el cielo para llegar junto a su hermano luego de recibir la fatidica noticia. “Mimi lo llevó junto a unos ángeles para que el cielo sea más lindo de lo que es”, le dijeron. . Mantener esa fantasía de la posibilidad de su regreso hizo que tanto el hermano como sus primos más cercanos reciban la explicación real de que Renato murió y no volverá.

Desde la familia aseguran que Renato hizo una reacción alérgica a lo que le aplicaron y no hubo antídoto disponible para revertir la situación, tampoco se le practicó una traqueotomía.

“Según el relato de mi hija la pediatra que lo asistió estaba más asustada que ella, era una doctora recibida en el 2016 y el sanatorio tiene una responsabilidad muy grande para poner en Urgencias al personal que tiene”, afirmó.

Tras lo ocurrido recibieron apoyo de diferentes sectores, entre ellos los parlamentarios y Rosa destacó que recibieron el compromiso de hacer un seguimiento y sobre lo que los seguros prestan de acuerdo a lo que los usuarios pagan. “Creo que todos los que pagamos un seguro privado deberíamos saber dónde estamos parados, pagamos un seguro caro y puede cumplir con lo que promete?”, señaló.

Cuestionó que tanto negocios se cierran, escuelas se clausuran por diferentes motivos y no un sanatorio donde hubo una muerte dudosa.