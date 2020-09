En charla con el programa Tempranísimo (radio Universo 970 AM), el neumólogo José Fusillo se refirió a la decisión del Gobierno de Jair Bolsonaro, el cual extendió por 30 días el cierre de las fronteras terrestres y fluviales, pero habilitó sus aeropuertos para el ingreso de extranjeros.

“Es algo lógico y coherente del Brasil, siendo que estamos en pleno pico de la pandemia”, dijo al momento de acotar que esta postura se da para proteger a la población brasileña en esta pandemia.

Fusillo resaltó además que en el plano local paraguayo, las autoridades deben aumentar los números de los test Covid, de modo a saber el nivel exacto del contagio de la población antes de concretar una apertura de las fronteras.

Por otra parte, el doctor mencionó que estamos en un nivel crítico en ocupación de camas UTI, ya que prácticamente no existen lugares disponibles. “Es algo dinámico y pueden haber fallecidos y se liberan algunas”, acotó. También las camas comunes se llenaron esta semana, pero estos tienen un recambio diario, porque se dan cinco a seis altas por día y en horas después se vuelven a ocupar.

En otro momento sostuvo que el recurso humano en el sistema sanitario está muy estresado y sobrecargado de trabajo porque muchos de sus compañeros están en cuarentena.

Respecto a las renuncias, el médico contó que muchos de los recientemente contratados decidieron no renovar o pedir sus traslados a otros centros que no atienden casos de Covid-19. “Es muy estresante y se debe tener mucha fuerza emocional. Nunca antes tuvimos que atender este tipo de casos, porque por la mañana hablamos con el paciente y está bien, pero horas después ya tiene un paro”, explicó.

Con relación a las listas de espera para acceder a las camas UTI en Ineram, Fusillo reconoció que a diario reciben 8 a 10 llamadas de pedidos para trasladar a pacientes internados en UTI de sanatorios privados pero que ya no pueden costear la internación. Indicó que es variable el tiempo de espera, porque depende de cuándo se libere la cama y si es que no hay ya otra persona esperando en Urgencias para ingresar a cuidados intensivos. Es así que se prioriza al paciente grave que requiere asistencia mecánica, antes que aquel que sí ya recibe una asistencia en el privado pero no puede pagar más.