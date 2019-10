Una bomba de fabricación casera, capaz de activarse al simple contacto y montada con varios kilos de explosivo en gel, fue la utilizada para concretar el atentado de esta mañana en una estancia de la ciudad de Horqueta. Según los intervinientes, aún no existen pruebas suficientes que ayuden a determinar la autoría del ataque.

El fiscal Carlomagno Alvarenga fue el encargado de tomar intervención tras el atentado que se registró esta mañana en un camino interno de la estancia Santa Silvia, ubicada en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

En entrevista con los medios, confirmó que se estuvo realizando la inspección y el levantamiento de evidencias en la zona donde se produjo la explosión, con apoyo de personal de Criminalística y Antisecuestros de la Policía Nacional y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Según detalló, se colocó un artefacto explosivo de fabricación casera en el centro del camino el cual, al momento de pasar el vehículo de la marca Toyota Hilux, se accionó de manera automática, dejando destrozada la parte posterior de la carrocería.

Los explosivistas analizaron el dispositivo y confirmaron que se trata de una bomba de fabricación casera que se activa al simple contacto y no de manera remota. Para su montaje se habrían utilizado alrededor de 10 kilos de explosivo en gel, carga que iba adherida a láminas y barras de hierro con el objetivo de causar un mayor impacto.

Alvarenga sostuvo que, de acuerdo al informe de los expertos, la rueda de auxilio que se encontraba ubicada en la parte inferior de la camioneta canalizó la explosión hacia la carrocería, impidiendo que se produzca un daño mayor en la parte del habitáculo. Dicha rueda fue arrojada a 150 metros del lugar a raíz de la fuerza del impacto.

Los ocupantes del vehículo solo tuvieron algunos golpes leves tras el atentado, reiteró.

El agente fiscal refirió que, teniendo en cuenta la zona, aún no se puede especular qué grupo sería el autor del ataque, ya sea el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o el Ejército del Mariscal López (EML). “Todavía no encontramos ningún elemento de un grupo que se haga responsable, no se encontró ningún panfleto”, acotó.

De igual manera, personal de la FTC sigue haciendo la verificación de los alrededores a fin de constatar si existe algún elemento o prueba que ayude a confirmar la autoría del hecho.

Esta sería la segunda ocasión en la que se registra un incidente similar. El primer episodio se produjo el año 2015 cuando varios peones de la estancia resultaron heridos mientras estaban trabajando en una zona boscosa del terreno.