Liza Ortiz, víctima de supuesta estafa por parte de Mocipar, mencionó a radio Universo que finalmente la Fiscalía imputó a los actuales directivos de Mocipar luego de que 149 ciudadanos se juntaran y realizaran una denuncia colectiva contra personas innominadas por la estafa masiva que habría cometido dicha empresa.

Recordó que hace muchos años las víctimas denunciaban sus casos de manera separada ante las fiscalías barriales pero no conseguían respuestas. Como no veían avances, comenzaron a juntarse para presentar en junio de este año la denuncia en conjunto. En su mayoría los denunciantes provienen de Asunción, Villarrica y Ciudad del Este.

Ortiz resaltó que existen cientos de estafados que no exponen sus casos porque desconocen los procedimientos legales. Ante esto, puso a disposición su teléfono (0971) 607 - 754, para recepcionar sus documentos.

Comentó además que hay casos recientes de supuestas estafas de Mocipar y que están agrupando para que se investiguen por separado. “Siguen ocurriendo y ahora es peor. Todos los días recibimos casos nuevos. Les engañan a la gente cuando explican una cosa y luego resulta ser algo diferente”, agregó.

Consultada sobre la participación del ministro de Urbanismo, Dany Durand, en el esquema delictivo, la entrevistada resaltó que los casos denunciado ocurrieron cuando el político colorado y empresario dirigía Mocipar. “Toda la vida creímos que él era el dueño. En la época en que yo me asocié el presidente era Dany Durand. Las denuncias de estas 149 personas son casos ocurridos durante su gestión”, resaltó.

Ortiz mencionó que hasta el 2017 Durand firmaba los documentos como presidente de la firma. “Nosotros calculamos que él también tiene su cuota de culpabilidad, porque fue directivo y dueño de esa empresa por muchísimo tiempo. Él tenía que saber cómo se manejaba todo”, remató.

Dany Durand fue convocado a una indagatoria por la Fiscalía, según reconoció el mismo tiempo atrás, pero no fue incluido en la imputación, en la que sí figuran su exsocio Fernando Román Fernández, actual directivo de Mocipar S.A, y Orlando Isidoro Benítez Barboza, también representante del mencionado grupo empresarial.

“Queremos que la justicia nos ayude con esto. No se pueden quedar con nuestra plata. Nos endulzaron el oído. Yo pagué 8 años, primero G 90.000, luego G 140.0000, G 160.000. Te hacen creer que con tu aporte acumulativo podés retirar un vehículo. Que era como una entrega. Cuando quise negociar me dijeron que tenía ya G 13 millones, pero me hicieron un nuevo plan con G 830.000. Pagué casi 10 cuotas más, pero no pude retirar el vehículo. Para nosotros es una burla y una humillación. Te dicen para elegir los vehículos pero es todo mentira”, puntualizó.