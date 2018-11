El ministro de Hacienda, Benigno López, mencionó que no se pueden aceptar los pedidos de ampliación presupuestaria al no haber dinero suficiente en las arcas del Estado.

El ministro Benigno López refirió que el Poder Ejecutivo se vio obligado a vetar el pedido de ampliación presupuestaria de la Fiscalía ante los problemas de ingresos tributarios y para cumplir con la responsabilidad fiscal. El pedido de aumento salarial implicaba 120 mil millones de guaraníes.

En charla con la radio 970 AM, el Secretario de Estado mencionó que le manifestó a los sindicalistas y a la propia fiscal general Sandra Quiñónez que Hacienda buscará los mecanismos necesarios para encontrar una solución a la demanda.

“Nosotros estamos con esta posición que no es simpática, de rechazar las ampliaciones presupuestarias. Tenemos la desaceleración del consumo (menor recaudación en impuestos internos) y una región complicada, tenemos que ser cautos posible a la hora de diseñar el presupuesto a ser sostenido el año que viene. No podemos gastar lo que no tenemos”, esgrimió.

Respecto a por qué tanto dinero se destinó a los docentes sin incluir a otros sectores, López dijo que se trató de un problema preestablecido al existir un acuerdo anterior con los maestros y que tuvieron que cumplir.

Ante el rechazo al aumento salarial, los funcionarios del Ministerio Público anunciaron una nueva huelga general, esta vez durante todo un mes.