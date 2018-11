“El sindicato había presen­tado una denuncia formal ante delitos económicos del Ministerio Público, acer­cando documentaciones exclusivas presentadas por la propia intendencia muni­cipal, en este caso a la Direc­ción de Contaduría Pública del Ministerio de Hacienda. Ellos tienen sus técnicos especialistas en temas financieros presupuestarios, me refiero a Simuca, y han encon­trado que no hay conciliación entre ingreso y egreso. Ahí determinaron que el ingreso que tuvo en concepto de pago de impuestos inmobiliarios que hicieron los contribuyen­tes no se dio cumplimiento a lo que establece la Constitu­ción y la ley, de transferir el 15% de las recaudaciones para los municipios muy limitados en materia presupuestaria”, señaló Fiorotto durante una entrevista con la 970 AM.

Agregó que pareciera ser que la denuncia no tuvo el eco favorable por razones desco­nocidas, pero que todos los antecedentes del caso fue­ron remitidos a la Contralo­ría General de la República y hasta el momento está “dur­miendo el sueño de los justos”.

“Hasta donde pude infor­marme no hubo una inves­tigación ni un pedido de informe al municipio para cotejar la denuncia remitida por el Ministerio Público a la Contraloría, o sea prác­ticamente durmió el sueño de los justos en la denuncia ahí. Salvo que la propia Con­traloría hoy saque un comu­nicado y diga que la institu­ción ha procedido a realizar los trámites. Salvo que no hagan eso, quiere decir que ahí estuvo durmiendo y sigue durmiendo”, dijo.

Afirmó además que no se trata de una información desprovista de formalidad y seriedad, ya que está avalada con documentaciones feha­cientes. Agregó que hasta el momento las autorida­des municipales no se han pronunciado al respecto de manera institucional.

ADMITEN INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

El licenciado Braulio Ferreira, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, confirmó que efectivamente no están depositando al Ministerio de Hacienda el 15% corres­pondiente a la recaudación de impuesto inmobiliario. Dijo que esta práctica data de 1998 y que están ampara­dos en una medida cautelar otorgada anualmente como respuesta a una acción de inconstitucionalidad pre­sentada año tras año por el municipio.

Señaló que el dinero es utili­zado para financiar todas las necesidades de la institución.

“La municipalidad históri­camente desde 1998 no viene transfiriendo esos recursos al Ministerio de Hacienda con base en acciones de inconstitucionalidad que se van presentando cada año. Si bien esa deuda está expuesta y demostrada en los estados financieros de la municipa­lidad, por esa razón no se hace esa transferencia. Son recursos genuinos munici­pales y lo que nosotros accio­namos es contra la obligato­riedad de la transferencia de esos fondos para poder reci­bir los recursos de royalties y Fonacide, atendiendo la tre­menda escasez de recursos con que cuenta el municipio”, asegura.

VERSIÓN DE FERREIRO

Por su parte, el intendente Mario Ferreiro manifestó ayer en entrevista con la 780 AM que la municipalidad, al ser sede de los tres poderes del Estado, debe contar con mayores recursos y no ceder los suyos, ya que la comuna no puede otorgar fondos que no le sobran.

Intentamos obtener la versión del contralor general, Enrique García, quien supuestamente hizo caso omiso a la denuncia, pero no atendió nuestras lla­madas ni responde los men­sajes a pesar de la insistencia. Su silencio llama la atención considerando que no es poco el monto que la comuna asun­cena no transfiere a Hacienda cada año.