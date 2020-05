Durante la jornada del miércoles, el abogado Valentín Domínguez fue hasta la sede de la Fiscalía de Colonias Unidas, vistiendo un llamativo traje con los colores parecidos al del leopardo.

El letrado manifestó que el fiscal Reinaldo Castillo se negó a recibirle por la forma en que fue vestido, por lo que afirmó haber sido víctima de una discriminación. “Ahora por la vestimenta te dejan afuera, falta que me manden preso por eso. Acá no tiene nada que ver con lo sexual, político, color o raza. (…) No podemos tener en la Fiscalía a gente que elija a dedo a quién recibir y a quién no”, arremetió en charla con los medios locales.

A su vez, el fiscal Castillo negó que haya discriminado al abogado por su vestimenta, ya que aseguró no haberlo visto siquiera en ese momento porque se encontraba preparando una imputación por otra causa a su cargo.

En entrevista con Extra, el agente del Ministerio Público explicó que el abogado Domínguez tenía una carta poder para defender a un acusado de violencia doméstica, pero que luego el propio afectado presentó otro documento donde revocaba ese poder, por lo que el defensor ya no tenía vinculación y por lo tanto no fue atendido, atendiendo que los protocolos sanitarios implementados por la cuarentena limitan la permanencia a personas citadas y sus abogados.

Este caso tomó amplia repercusión en las redes sociales. Numerosas personas salieron a favor del abogado, al expresarle su completo apoyo por vestir como mejor se sienta cómodo. Sin embargo, también muchas personas apoyaron al fiscal al creer que un profesional no puede presentarse con dicha vestimenta.