“Ayer se puso en contacto el viceministro del Trabajo Daniel Sánchez y me pidió tiempo hasta el miércoles, ojalá puedan rever esto, no sé en qué momento el fútbol se convirtió en la causa de todos los males”, dijo en entrevista con la 730 AM el abogado Diego Lansac, representante de los dueños de canchas sintéticas

Consideró que quienes asesoran al ministro de Salud Julio Mazzoleni y le aconsejan cerrar los locales, evidentemente no tienen idea de lo que es pagar aguinaldo y salarios y que no tomaron en cuenta que este sector estuvo paralizado toda la pandemia y apenas se les permitió reactivar a media máquina el 17 de noviembre.

Si el Gobierno no los habilita a volver a operar, se dará curso a la declaración en quiebra de 150 empresas del fútbol amateur y se entregarán 253 cartas de despido, ante la imposibilidad de cubrir con los pagos.

El nuevo decreto presidencial que rige desde ayer 21 de diciembre hasta el próximo 10 de enero, prohíbe los deportes de contacto, entre ellos el fútbol amateur.

ALGUNAS INCOHERENCIAS

Mientras en este corto tiempo no se les permitió habilitar la cantina para el “tercer tiempo”, los jugadores aun así iban a la bodega o al local de la esquina para tomar y continuar las reuniones.

A los trabajadores formales de las canchas sintéticas se les impide abrir, pero mientras tanto la gente se junta sin protocolos en las plazas y espacios públicos para jugar fútbol.

El Ministerio no tiene datos de que se hayan registrado contagios o brotes en el ámbito del fútbol amateur. Estas y otras incoherencias son señaladas por el abogado Lansac.