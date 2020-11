El temor al tacto rectal muchas veces posterga la consulta al médico especialista y las consecuencias de esta espera puede ser mucho peor que someterse a una palpación ya que si el paciente llega en estadio avanzado de cáncer ya no es curable sino solo se puede seguir un tratamiento paliativo, afirmó el Doctor César Cabañas, presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología.

El profesional explicó a HOY que el tacto rectal o palpación forma parte del examen físico para la detección pero que no es lo único ni lo primero con lo que se encuentra el paciente al llegar a consultorio.

Alejandro de 41 años no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata y sabe que a partir de los 50 debe realizarse el control y asegura que prefiere someterse al tacto rectal que recibir un diagnóstico de cáncer avanzado.

“Cuando me tenga que hacer, me lo hago porque cáncer no quiero tener”, afirmó.

Sin embargo, Luis de 65 años fue tajante al ser consultado: “Me muero enfermo pero ese estudio no me hago”. Ambas situaciones son reales y lo que impide acceder a una cura a tiempo es la llegada tardía al consultorio que por lo general ocurre en personas de más edad.

“Hoy existen otros métodos como el examen de sangre de antígeno prostático específico y también los de imágenes como la ecografía o la resonancia magnética que nos ayudan a ver el contorno de la próstata”, señaló.

Primero se solicitan los análisis de sangre y si el médico tratante considera necesario se procede a la palpación.

“Hay que romper ese tabú de creer que de entrada pasa eso y no es así y lo que queremos que las personas tomen conciencia con la campaña de Noviembre Azul es que al llegar a detectar precozmente el enfermo puede curarse del cáncer”, indicó.

Cabañas destacó que no existe un síntoma específico del cáncer de próstata y que el crecimiento de esta glándula puede ser tanto benigno como maligno y uno de los signos en ambos casos es la dificultad para orinar.

“Si el paciente llega en un estadio tardío quiere decir que el tumor ya salió de la próstata y se diseminó en el cuerpo, es la metástasis y el tratamiento es paliativo ya no curativo”, aclaró.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, el 80 por ciento de los casos de cáncer de próstata fueron detectados en pacientes de 65 años y más y es que en este tipo de cáncer el riesgo aumenta a medida que avanza la edad, especialmente después de los 50 años.

Reconocer los signos de alarma puede permitir llegar a tiempo a la consulta y recibir un tratamiento oportuno.

¿Cuándo es el momento para acudir al especialista? Si la persona presenta problemas al orinar, incluyendo un flujo urinario lento o debilitado o necesidad de orinar con más frecuencia, especialmente de noche, encuentra sangre en la orina o el semen, tiene dificultad para lograr una erección (disfunción eréctil), siente dolor en las caderas, la espalda (columna vertebral), el tórax (costillas) u otras áreas debido a que el cáncer que se ha propagado a los huesos.

Si siente debilidad o adormecimiento de las piernas o los pies, o incluso pérdida del control de la vejiga o los intestinos debido a que el cáncer comprime la médula espinal.

Más sobre la próstata

La próstata es una glándula ubicada debajo de la vejiga y delante del recto, del tamaño de una nuez, que solo la poseen los hombres, mientras que su función es producir una parte del líquido simiente (semen).

La enfermedad tiene como factor principal la aparición de células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata. Sin embargo, no existen síntomas, hasta tanto se encuentra en estado avanzado. La mortalidad es ocasionada, principalmente, porque el cáncer es detectado en su etapa conocida como de metástasis o no curable.

La mejor edad para comenzar los controles es a los 50 años en caso de que no existan antecedentes familiares de este tipo de cáncer. La edad de inicio son los 40 porque estadísticamente existe mayor posibilidad de contraerlo cuando hay familiares directos con la enfermedad.