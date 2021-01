El nuevo director de Itaipú, Federico González, pidió que le concedan el beneficio de la duda, al defender la decisión del presidente Mario Abdo de nombrarlo al frente de la hidroeléctrica. Aseguró además que no formó parte de las negociaciones de la polémica acta bilateral.

En entrevista con la radio 730 AM, Federico González comentó que asumió desafíos a lo largo de su carrera y que está confiado que con la formación que posee podrá afrontar el que fue encomendado por el mandatario. “Me entrego a Dios y me someto a él, es su voluntad”, comentó.

Dijo que acepta los ataques hacia su designación, que tiene la conciencia tranquila y que con amor profundo a la patria, va a poder salir adelante. “Quiero que me juzguen por lo que voy a hacer, que me otorguen el beneficio de la duda. Yo no tengo apego al cargo y dependerá de los senadores”, sostuvo además.

Sobre la acusación del acta bilateral, indicó que el acuerdo con Brasil se firmó el 24 de mayo, pero él recién asumió el cargo de representante en el Consejo de Itaipú por la Cancillería el 5 de julio. Afirmó que sí negoció y firmó el acuerdo con Brasil del 1 de agosto que dejó sin efecto el acta bilateral anterior. “Tenemos que hablar con la verdad, no con medias verdades o medias mentiras”, acotó.

En otro momento, González sostuvo que el presidente Mario Abdo le solicitó que indicara a Pedro Ferreira, extitular de la ANDE, que renuncie al “generarse una posición específica”.