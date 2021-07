La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) indicó a la radio 650 AM que en la Cámara Alta se encuentran en un proceso de investigación en torno a la situación irregular de las máquinas tragamonedas distribuidas en todo el país al alcance de menores de edad.

A su parecer, debe institucionalizarse la utilización y control de estos aparatos, de modo a que estén lejos de niños y adolescentes. “Es un tema realmente grave, complejo y de alto impacto social. Primero la situación irregular de las pequeñas empresas distribuidas en todo el Paraguay, se colocan estos jueguitos en alcance de los niños y adolescentes, en especial de aquellos de mayor vulnerabilidad porque son chicos que están en los semáforos, son más los humildes, y esto termina siendo una adicción”, dijo.

La legisladora cuestionó además que pese a la problemática, la “Conajzar organiza un frondoso negocio al hacer una concesión a una empresa, pese a que está prohibida por la constitución, ya que debe hacerse por Ley”. Todo esto lo hizo fuera de su competencia, porque en realidad son los municipios los reguladores, de acuerdo con la congresista.

Criticó que mediante una resolución de la Conajzar -que beneficia a la empresa ICROP S.A.- se autoriza una “nueva modalidad” de explotación con intervención en la operación del juego de azar de máquinas electrónicas de calle en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar, cuando en realidad “los jueguitos tragamonedas tienen más de 40 años en el mercado”.

“Todo esto es un plan, que a mi criterio pretende, según sospecho fuertemente, crear una herramienta para lavado de dinero, porque se miente en el número de máquinas, se miente en la recaudación. Todo está bizarro por donde se lo mire. Una empresa digitada y creada hace menos de un año sin ningún informe técnico y que no es especializada en el ramo. ICROP es fiscalizador, cobra y explota nuevamente. Es una especie de Dios, al conceder, quitar y cobrar a los negocios que tienen el tragamonedas”, argumentó.

Otro punto irregular es que la empresa se queda con el 76% de las recaudaciones a los explotadores de estas máquinas, cuando que ese dinero debería estar en la Diben para pagar medicamentos y tratamientos. “Es una vergüenza, es indignante. No les importa los niños y adolescentes, solo les interesa es el negocio monopólico y posible lavado de dinero”, agregó.

Ante estas irregularidades, en el Senado se está evaluando presentar un pedido de interpelación a José Antonio Ortiz Báez, presidente de Conajzar, y además una denuncia innominada ante la Fiscalía contra la Conajzar. Según Esperanza Martínez, José Ortiz avala una serie de irregularidades y debe ser procesado por lesión de confianza.

“Ya le intentamos interpelar al presidente de Conajzar por el tema de la lotería que no aporta el canon y ahora estamos investigando lo de tragamonedas. Este señor, titular de Conajzar, si tuviera dignidad debería presentar su renuncia. Por la vergüenza debe irse. (…) Me dijeron que ahora está de vacaciones o se fue a vacunar a los EE.UU. Estamos hablando de una recaudación que hoy se pide a gritos para salud, no se puede dejar que ellos sigan con este negocio. Yo no voy a parar por más que quede sola o la mafia me mande algún mensaje”, puntualizó.

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) benefició en forma ilegal a la empresa Icrop S.A. para que se quede con el 70% de la recaudación de la explotación del negocio clandestino de las máquinas que operan en las calles. El ente regulador privatizó y delegó sus funciones en favor de una misteriosa empresa que estaría ligada a un político. La firma recauda en concepto de canon cerca del US$ 1 millón por mes, sobre la base de 25 mil máquinas. En la comisión de Hacienda del Senado advirtieron que se estaría frente a un supuesto esquema de lavado de dinero.