Su rostro conjuga madurez y juventud entre una mirada seria y una amplia sonrisa con la que agradece el estar viva, cumpliendo sueños y poniéndose metas. Tatiana Benítez Insaurralde lleva 11 años con un corazón que le permitió, junto a su determinación y el apoyo incondicional de su familia, convertirse en una deportista destacada que ya representó a Paraguay haciendo lo que siempre soñó: ser golfista.

Tatiana sabía todo lo que pasaba con su salud, la larga espera y lo difícil del proceso, lo que implica lograr un donante, concretar la operación y en medio de todo eso recuerda que el pensamiento que mantuvo siempre fue el querer seguir viva.

“Más que nada esto era un sueño porque lo que más quería y anhelaba era vivir, y que se me de una segunda oportunidad para seguir viviendo y ver que ahora todo esto se hizo realidad a veces hasta no creo, pienso que estoy soñando, es muy lindo, es un sueño hecho realidad”, reflexiona en un nuevo año como trasplantada cardiaca.

El gusto por el golf nació en medio de la sala de internación en el Centro Médico Bautista en el proceso de recuperación tras recibir el trasplante esperado. De ser una distracción a través de un juego en el celular pasó a convertirse en una de sus habilidades a la que se dedica plenamente hace dos años en forma permanente.

“Cuando estaba en el hospital internada después del trasplante practicaba con un jueguito en el celular y siempre decía que quería conocer un campo de golf y cuando ya tenía 11 o 12 años me trajeron al Asunción Golf Club y para mí fue el paraíso y empecé a practicar poco y hace dos años ya sí más en serio”, recuerda.

Desde entonces no dejó de pisar un campo de golf donde recorre kilómetros entrenando y compitiendo y agradece la posibilidad de seguir practicando ya que fue nombrada socia honoraria del Asunción Golf Club, al que representa en cada torneo.

Tan en serio lo tomó al golf que decidió entrenar y representar a Paraguay en competencias fuera del país, lo hizo y trajo la Medalla de Oro del Torneo de Golf Mundial de Deportistas Trasplantados celebrado en Málaga, España. También participó en Mendoza, Argentina en la competencia latinoamericana de golf junto a trasplantados de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Colombia.

Fue entonces que entendió que el deporte es una manera de honrar a los donantes por la oportunidad de seguir viviendo. “En las competencias pude hacer muchos amigos y supe que no estaba sola, que todos teníamos ese sentimiento y la necesidad de agradecer a nuestros donantes porque a través del deporte y nuestras buenas acciones estamos devolviendo un poquito de lo bueno que se nos dio. Siempre quise transmitir ese mensaje de agradecimiento a mi donante y su familia”, destaca la joven.

Mientras concede la entrevista no pierde vista a su madre, Lilian Insaurralde que la acompaña desde siempre y en todo momento, como ella misma lo destaca mientras le sonríe. “Desde que tengo seis años ella siempre estuvo cuidándome, ella siempre está, ella me ayuda, ella es el soporte para hacer todo y lograr todo, y es que siempre necesitamos el apoyo de nuestros padres, de la familia”, afirma.

A más información, más empatía

Con respecto al debate que se abrió sobre la donación de órganos y los proyectos de ley que buscan modificar la legislación vigente, Tatiana afirma que es bueno hablar sobre donación para que la gente entienda el proceso y pierda los temores y pueda generarse más empatía con quienes esperan un trasplante.

“Siempre les pregunto a los que no están de acuerdo si el día de mañana llegan a necesitar un trasplante aceptarían que otra persona done sus órganos para salvarle la vida? Obviamente que sí, pero lo que pasa es muchas personas no se ponen en el lugar del otro, esto nos puede pasar a todos, me pasó a mi y nos puede pasar a todos y lo que falta es más empatía”, señala.

A su criterio, falta más información porque percibe mucho desconocimiento sobre el tema y que la educación es un factor fundamental para que se avance en donación de órganos en el país. “Estamos muy sensibles sobre la Ley Anita porque mucha gente cree muchas cosas, si hay más campañas, más información y podamos mostrar el lado bueno de las cosas es que se podrá crear conciencia”, agrega.

Recordó la necesidad de respetar la voluntad del donante, manifestada en vida y es cuando se requiere de la acción de la familia. “Necesitamos más campañas como la que se hizo anteriormente que tenía como lema ‘Si sos donante, que tu familia lo sepa’ porque yo entiendo que en ese momento de dolor cuando perdemos a un ser querido no queremos que se nos diga nada, trato de ponerme en el lugar de ellos pero si me llega a pasar, y ojalá que no, yo voy a querer salvar la vida de una persona”, asegura.

“No podemos negarle la vida a otra persona, si tenemos la posibilidad de salvarle la vida a otra persona a través de la donación hay que aprovechar y es cuando nos convertimos en héroes y Paraguay se caracteriza por ser un país con mucha gente solidaria”, puntualiza.

Tatiana se fija metas y la próxima es participar en octubre próximo en una nueva competencia de golf en Salta, Argentina en los Juegos Latinoamericanos para trasplantados y luego prepararse para cruzar un poco más las fronteras y llegar hasta el torneo de golf en New Castle, Australia en agosto del próximo año.

En días más, el 10 de setiembre cumple la mayoría de edad; este año concluye el colegio y apunta a iniciar otro desafío, formarse y convertirse en una cardióloga.



