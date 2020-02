En charla con radio Universo, el viceministro Julio Rolón señala que no existe motivo alguno para alarmarse ante la situación del Covid-19 (coronavirus de China Continental).

“No es para volvernos todos locos. Hay gente malintencionada. Se toman todas las medidas, no nos van a agarrar de sorpresa las personas que vienen de las zonas donde está el virus. Esto no se va a diseminar, el sistema no colapsará, no nos vamos a morir todos como esas películas donde aparece el paciente cero y las personas están tiradas en las calles”, indicó.

#AUDIO | El viceministro de Salud, Julio Rolón, habla sobre el coronavirus.



Señala que no hay que alarmarse y seguir informándose para no salir a colapsar el sistema de salud.



: @Universo970py pic.twitter.com/YvChDhz9k6 — Diario La Nación (@LaNacionPy) February 26, 2020

La autoridad de Salud Pública solicitó a la ciudadanía que no confíe en las informaciones que no provengan de fuentes creíbles. Recordó que algunos videos extranjeros fueron divulgados recientemente en Paraguay, haciéndolos pasar como casos ocurridos aquí.

Por último, Rolón prometió que el país está implementando un plan de contingencia para evitar el ingreso del virus.

Desde el 23 de enero hasta hoy, el Ministerio de Salud hizo el seguimiento de 45 connacionales que llegaron de China. Nueve personas siguen bajo la lupa y una está bajo sospecha de padecer la enfermedad.

